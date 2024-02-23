高雄元宵賞1.5萬隻小鴨漂漂河 大港橋觀賞最佳

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）黃色小鴨展期進入尾聲，高雄市青年局舉辦的「港快跑鴨！」水域摸彩活動明天在大港橋水域登場，1.5萬隻小鴨將傾瀉而下。第一個抵達的小鴨主人可獲「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。

青年局今天公布最佳觀賞點是大港橋輕軌「駁二大義站」這端的沿岸和大港橋上，包括巨人的夢幻花園岸邊、迷你燈塔隊等都是最佳觀賞點。

青年局長張以理表示，為擴大黃色小鴨帶來的經濟效益，特別參考國外行之有年的Ducky Derby-Duck Race小鴨漂流比賽，舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，為青創店家增加曝光及知名度，刺激買氣，促進青創店家的效益，也為城市增添歡笑熱鬧氛圍。

「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動是冬日遊樂園壓軸大型活動，青年局表示，小鴨療癒漂漂河從駁二塔開始，行經大港橋，至高雄港第三船渠遊艇碼頭，總長約350公尺，小鴨預計漂流1小時。

青年局建議民眾明天元宵節下午可先搭乘輕軌至「駁二大義站」下車，在下午3時先觀賞大港橋旋轉、逛逛市集，3時45分迎接1.5萬隻小鴨在大港橋水域衝刺。

青年局指出，為了不讓小鴨溢出賽道，活動特別設置「小鴨達陣通道」，採用攔阻密度較高的充氣式攔油索設置賽道，只能容許一隻小鴨通過，除第一名的日本來回機票外，前50名小鴨通通有獎。

青年局強調，賽後也委請廠商確保每一隻小鴨都被打撈上岸，確實清點和清理，並妥善處理後續運用，不造成污染及浪費，目前研擬多方管道再利用，絕不會讓小鴨成為海洋垃圾。（編輯：黃世雅）1130223