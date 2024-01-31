高雄小鴨漂流抽機票活動 1.5萬隻2/24大港橋競速

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）黃色小鴨重返高雄，高雄市青年局推出「港快跑鴨！」小鴨漂流抽機票活動，2月24日將傾倒1萬5000隻印有編號的小鴨在大港橋水域漂流競速，第一名可獲高雄-東京雙人機票。

青年局今天發布新聞稿表示，2月1日至18日只要在121家指定的青創店家單筆消費滿新台幣200元，即可獲得印有編號的摸彩券；24日將有1萬5000隻印有編號的超萌小鴨投入大港橋水域漂流競速，第一名抵達終點的小鴨，擁有其對應編號摸彩券的民眾，就能獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。

青年局長張以理表示，活動靈感源自於美國的「小鴨漂浮」比賽（Chicago Ducky Derby），呼應黃色小鴨重返高雄，推出全台首創，以極具創意的水域抽獎模式，將1萬5000隻小鴨投入大港橋水域，畫面感及話題性十足，預計吸引破萬人潮到場。

青年局表示，活動將冬日遊樂園在愛河灣水域的活動範圍擴大至大港橋，並呼應於愛河灣辦理的創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗等水域活動，以水域賽事展現高雄港都魅力，希望讓燈會期間的觀光人潮、市民看見高雄美麗港灣，也看見高雄這座城市的未來契機。

青年局將於2月24日下午3時45分在高雄港大港橋旁，傾倒底部印有編號的1萬5000隻小鴨進入愛河水域，藉由水流向前漂浮，前50名抵達終點的小鴨編號得主通通有獎，第1名可獲得高雄-東京雙人商務艙來回機票。

「港快跑鴨！」活動自2月1日起至2月18日止，至121間「港快跑鴨！合作青創店家」消費，單筆消費金額滿200元，即可獲得印有編號的摸彩券1張（不可累積消費金額），總計1萬5000張摸彩券，發完為止。（編輯：郭諭儒）1130131