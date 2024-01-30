高流迎黃色小鴨 規劃戶外市集、馬戲快閃演出

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）2024高雄燈會迎黃色小鴨， 高雄流行音樂中心有「金呱閃閃」燈光展演，也規劃戶外市集、馬戲快閃等活動。

高市文化局發布新聞稿指出，睽違10年黃色小鴨重返高雄，這次有2隻，象徵雙倍好運氣。高流規畫每天晚上6時至10時「金呱閃閃」燈光展演，也推出各地美食特色市集、快閃店，即日起至2月25日活動期間，除除夕公休1天，每天開張。

高雄市長陳其邁表示，運用愛河灣智慧燈光讓高流場域化身光影展演舞台，從早到晚都能看見港都不一樣的迷人氛圍，2隻黃色小鴨也以更多獨特的面貌與大家相見，邀請大家年節到高流，近距離觀賞黃色小鴨的超萌魅力。

「金呱閃閃」燈光展演由高流規劃，高流執行長丁度嵐為燈光展演總策畫，他表示，港區河岸、高流建築群等化身夢幻光影場景，剛啟用不久的「高雄港埠旅運中心」也納入光影展演，在外觀極具特色的旅運中心頂樓設50盞燈光，向天空延伸的光束，以神祕科幻的開合效果，強化地標性。

丁度嵐說，旅運中心的裙樓除了有外打燈光，另有雷射勾勒建築線條，27日晚間首次公開後，即引發民眾及網路熱烈討論。

為了讓民眾在燈會期間有更多元的體驗，高流在戶外海風廣場推出「搧海風siàn hái-hong」藝文市集，靠近輕軌光榮碼頭站的鯨魚堤岸也有「食濱小趕集」，即日起至2月25日，營業時間為每天下午3時至晚間9時（除夕休息，初一至初五下午2點營業）。

另外，活動期間每週六、日及初一至初五，在海風廣場與珊瑚礁群堤岸，有「馬戲快閃」上演；2月13日（初四）、14日（初五）推出爵士樂派對「爵對龍有春 Jazz Spring Show」，還有龍年限定的「龍愛市集」。

高流提醒，燈會期間愛河灣周邊道路每天下午3時至10時交通管制，周邊停車位有限，民眾可搭乘捷運到「鹽埕埔站」或「市議會站」，或搭乘輕軌至「光榮碼頭站」、「真愛碼頭站」，其中輕軌「光榮碼頭站」在假日活動期間，中午12時起至晚間10時過站不停。（編輯：郭諭儒）1130130