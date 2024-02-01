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高雄8路口行人號誌燈出現黃色小鴨 民眾直呼可愛

2024/2/1 15:41
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市政府邀請2隻黃色小鴨在愛河灣展出，市府交通局也在蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口的行人號誌燈，加裝黃色小鴨顯示看版，讓路過民眾看了直呼「可愛」、「有創意」。

黃色小鴨1月27日起在愛河灣展出，為了迎接睽違10年重返高雄的黃色小鴨，交通局於蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口，利用行人號誌燈加裝黃色小鴨顯示看版。

交通局表示，顯示看版會輪播搭乘大眾運輸看小鴨的概念，盼透過創意發想吸引民眾於2024冬日遊樂園與燈會活動期間，多多搭乘輕軌與捷運等大眾運輸前往會場。

交通局說明，此次創意設備屬於期間限定，預計3月即拆回原有的紅綠燈。設置路口包括蓬萊及七賢、公園及大勇、公園及五福、五福及河東、海邊及英雄、海邊及青年、海邊及永平、海邊及苓南前路等8處路口設置。

8路口的行人號誌出現黃色小鴨及輕軌列車等圖案，小鴨圖案上方還搭配「I'M BACK！」字樣，讓不少路過民眾直呼「可愛」、「有創意」，紛紛駐足停留拍照。（編輯：黃世雅）1130201

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