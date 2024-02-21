高雄瞬間強風逾6級 黃色小鴨變形凹陷搶修中

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）黃色小鴨重返高雄，1月27日至2月25日愛河灣超萌展出，但高雄市區今天颳強風，瞬間風力達6級以上，意外導致其中1隻小鴨被吹到變形凹陷，目前工作人員正努力修復中。

民進黨高雄市議員邱俊憲今天在臉書（Facebook）上貼出1張黃色小鴨頭部及半身出現凹陷的照片，表示今天瞬間風力達6級以上，接近輕度颱風邊緣，造成小鴨有位移狀況，鼓風機電線也被扯斷，現正努力搶修中。

不少民眾紛紛留言替小鴨加油打氣，也有人說「昨天去看小鴨還好好的，怎麼變成這樣」，也有人開玩笑說看起來皺巴巴的小鴨「變老小鴨」或「要準備下班了」。

高雄市政府觀光局發布訊息表示，位於高雄流行音樂中心礁群前方的黃色小鴨，今天因現場瞬間風力超過6級，且位處出海口直接受風，以致錨定位移，影響小鴨電力裝置。

觀光局表示，目前工作人員正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象；觀光局呼籲，為確保現場作業及遊客安全，請周遭船隻保持距離以策安全。（編輯：陳仁華）1130221