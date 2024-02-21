成大傑出校友蘇玉本 獲選美國國家工程學院國際院士

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（中央社記者張榮祥台南21日電）國立成功大學今天表示，成大名譽工學博士暨傑出校友蘇玉本獲選美國國家工程學院2024年國際院士，以表彰他在航空太空推進、動力及系統工程領域的傑出表現。

成大今天發布新聞稿指出，蘇玉本是成大機械系59級校友、美國普林斯頓大學機械航空工程系博士，現為中央研究院院士、中山科學研究院飛彈火箭研究所顧問。

成大表示，蘇玉本1974年進入中科院，曾任中科院飛彈火箭研究所研究員、副所長、所長等職，主持天星、天擎等計畫，在固體火箭發動機、液體衝壓引擎、液體火箭發動機、渦輪扇噴射引擎研發及相關機電開發、系統整合等扮演關鍵角色，為台灣飛彈系統（天弓一型、雄三、雄二、雄二E、萬劍等）奠定研發基礎，且進行極音速巡航飛行載具研發，提升國防實力。

蘇玉本在中科院服務近40年，一生心力奉獻提升國家軍事尖端科技實力，2022年獲選第33屆中央研究院院士，2023年榮獲成功大學名譽工學博士。

美國國家工程學院（National Academy of Engineering）成立於1964年，新院士遴選過程嚴謹，時間長達1年；2024年共選出114名院士及21名國際院士，累計迄今已有2310名院士及332名國際院士。（編輯：陳仁華）1130221