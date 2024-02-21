忽冷忽熱過敏又來敲門 醫囑戴口罩減緩溫差兼防疫

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）天氣忽冷忽熱，過敏兒成「氣象預報站」，加上開學，交叉感染也變多，更增誘發過敏風險；醫師提醒，除日常用藥，也可準備救急藥物，最重要是維持佩戴口罩，兼顧防疫及減緩溫差變化。

全台天氣炎熱，交通部中央氣象署近日預估，26日之後有再1波冷空氣增強，各地氣溫會將持續下降。林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰今天告訴中央社記者，過敏兒最怕氣溫劇烈變化，不少人原本病情控制穩定，遇到天氣變化時往往突然惡化。

根據病情嚴重程度，姚宗杰說明，輕微者通常是天氣開始變化才有反應，狀況嚴重者甚至跟氣象站一樣，變天前1、2天就已有症狀，家長要特別留意孩子平常狀況，若過敏情況不是很穩定，務必遵照醫師指示規律用藥。

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過敏發作，這也癢、那也癢，鼻塞流鼻水樣樣來，他建議，在日常保養用藥外，可與醫師討論準備救急藥物，避免臨時發作猝不及防，例如眼藥水、口服藥物如抗組織胺或類固醇鼻噴劑、氣管擴張劑等，其實，現在醫師都有這樣的概念，會開立一些備用藥物以應付不時之需。

最近開學了，注意天氣變化外，更要留意交叉感染，因為呼吸道疾病也容易誘發過敏症狀。姚宗杰提醒，雖然現在沒有強制佩戴口罩，只要小朋友願意，可以保持戴口罩習慣；這樣做有2個好處，兼顧減少感染又能減緩劇烈溫度變化，畢竟除了天氣變化，有時進出冷氣房溫差也讓人難以消受。（編輯：陳仁華）1130221