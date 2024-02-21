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台中后里平地櫻花綻放 民眾半日賞櫻逛街輕旅行

2024/2/21 10:43（2/21 12:06 更新）
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台中市后里區平地櫻花盛開，泰安派出所旁的櫻花林目前花開7成，25日將舉辦開幕活動，警方規劃交通管制。（台中大甲警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月21日
台中市后里區平地櫻花盛開，泰安派出所旁的櫻花林目前花開7成，25日將舉辦開幕活動，警方規劃交通管制。（台中大甲警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中后里櫻花盛開，2024泰安櫻花季25日舉辦開幕活動，周邊崴立機電公園的櫻花也盛開，麗寶樂園渡假區各角落也有多種櫻花盛開，許多民眾安排半日小旅行，賞櫻、逛街、吃美食。

春暖花開，台中市后里區平地櫻花盛開，泰安派出所有最美派出所之稱，一旁的櫻花林盛開時，濃濃日式風情，美不勝收，目前花開7成，25日將舉辦開幕活動，警方規劃交通管制，鄰近的崴立機電公園櫻花目前則盛開。

許多民眾到后里賞花，也到麗寶樂園渡假區逛街、吃美食。麗寶樂園渡假區今天透過文字稿表示，「探索世界」內也有多種櫻花綻放，許多角落都有櫻花盛開，八重櫻、琉球緋寒櫻、吉野櫻、富士櫻、河津櫻等。

園區現正舉辦「尋找櫻花，櫻花小百科」學習單免費領取活動，即日起至「探索世界」遊客服務中心或麗寶福容大飯店休閒部皆可領取，還有期間限定的櫻花紀念章，民眾可到探索世界找櫻花，欣賞櫻花綻放姿態。

樂園預估后里賞花人潮將在2月25日至3月3日來到高峰，228雖非連假，但半日遊小旅行正夯，渡假區人潮預估較平日人潮增加2成，天空之夢摩天輪LINE FRIENDS主題車廂新裝上市，歡迎民眾賞花、吃美食、搭摩天輪。（編輯：謝雅竹）1130221

台中后里麗寶樂園渡假區探索世界內有多種櫻花綻放，園區正舉辦尋找櫻花活動，民眾可收集期間限定的櫻花紀念章。（麗寶樂園渡假區提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月21日
台中后里麗寶樂園渡假區探索世界內有多種櫻花綻放，園區正舉辦尋找櫻花活動，民眾可收集期間限定的櫻花紀念章。（麗寶樂園渡假區提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月21日
#台中市
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