台灣燈會、鹽水蜂炮元宵同步登場 交管一次看

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台灣燈會、鹽水蜂炮等多項大型活動，將於元宵節在台南市同步登場，預估大量人潮湧進，市府今天公布各項管制措施，呼籲遊客多利用公共運輸，勿違規停車。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，2024台灣燈會「高鐵燈區」24日啟燈，遊客可搭高鐵或台鐵沙崙線抵達高鐵台南站及台鐵沙崙站，或搭H31市府快線、62平實快線至高鐵燈區轉運站，再步行5分鐘到燈區。

高鐵燈區周邊道路管制路段，包括武當路（站區南路至歸仁12路南下車道）、歸仁12路（高鐵1路至武當路雙向、及武當路至歸仁大道東向車道）、歸仁18路、大武路2段（中正南路2段至歸仁大道西向車道）及高鐵1路（高鐵大道至大武路2段雙向）等，以作為行人徒步區及接駁車專用車道。

高鐵燈區鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路等部分路段，假日期間封閉作為機車臨時停車場。駕車者可停車於高發2路臨時停車場。萬國通路觀光工廠也規劃假日停車空間，且增開紫線免費接駁車。

聞名海內外的鹽水蜂炮，每年吸引數10萬人次湧進，市府依往例交管周邊道路，管制時間是24日下午3時至25日上午8時。24日下午6時至晚上11時，武廟路（北門路至三福路）、北門路（三福路至武廟路）、三福路（北門路至武廟路）劃為行人徒步區，僅供神轎、公務車及消防救護車通行。

市府在鹽水雖規劃停車格位，但數量有限，遊客應利用公共運輸，在高鐵嘉義站搭乘166公車，或以橘9、橘9-1抵達新營轉運站，或在新營火車站轉乘棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6及台灣好行61線等前往鹽水。

元宵節棕幹線晚上7時起增開加班車至隔天凌晨1時許；下午3時至晚上10時，新營太子宮往返忠孝南太路口也有夜間加班車，遊客應注意搭車時間。

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在台灣國際蘭展方面，遊客可搭乘高鐵到嘉義站轉搭黃9至後壁火車站接駁，或搭乘黃16-1到蘭花園區，或搭乘台鐵到後壁車站接駁，或到新營車站搭乘黃幹線抵達蘭花園區，或搭乘國道客運到新營轉運站，及搭乘相關幹支線公車到蘭花園區。

駕車者可在國1新營交流道或國3白河交流道，透過市道172進入後壁蘭花園區，南下車輛應優先行駛國1轉台82快速道路經台1線、市道172甲前往後壁展場。（編輯：謝雅竹）1130221