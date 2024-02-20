桃園燈會2/21登場 桃警：會場周邊實施交管

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）2024桃園燈會將於明天晚間起跑，桃園市政府警察局今天表示，將於會場周邊實施交通管制，並成立聯合指揮所監控全般治安及交通狀況，呼籲遊客及民眾多加留意相關交通資訊。

桃園市警局桃園分局今天發布新聞稿表示，桃園燈會今年在桃園區南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉行，活動於2月21日登場後將展出至3月3日，12天的活動期間預計將湧入大量遊客。

桃園分局指出，因南昌公園及虎頭山創新園區2個展區周邊停車空間有限，燈會期間將提供交通接駁服務，並規劃從桃園火車站後站行駛虎頭山創新園區、南昌公園的「紅線」，以及從南昌公園行駛大有國中、虎頭山創新園區、新永和市場的「藍線」等2路線。

接駁車平日行駛時間為下午5時至晚間10時、假日為下午4時30分至晚間10時30分，每10至15分鐘一班車，並視人潮機動調整班距。

桃園分局說，配合南昌公園周邊每日下午5時至晚間11時的燈會活動，將於大業路2段及向善街口、大有路及至善街口、健行路126巷、大有路945巷等4處路口實施交通管制，除住在管制區居民可憑證行駛，其餘車輛禁止進入管制區內。

桃園市警局表示，燈會期間開放機車停放南昌公園靠大有路空地、大有國中及大有國小人行道等處；汽車部分請自行尋覓會場附近收費停車場停放再步行進入會場，詳細交通及活動資訊可上2024桃園燈會官方網站查詢。

桃園市警局呼籲民眾遵從員警及義交指揮管制，另外，從桃園、中壢市區、桃園高鐵站、台北火車站及南港轉運站共有9條公車路線行經會場周邊路段，遊客也可多加利用。（編輯：李錫璋）1130220