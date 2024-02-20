元宵燈會迎人潮 電信三雄擴充網路備戰

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（中央社記者江明晏台北20日電）全台迎接龍年元宵節，各縣市燈會陸續登場，為確保賞燈人潮網路不卡頓，電信三雄持續進行網路擴充作業，合計針對逾千座基地台進行容量擴充，提供倍數的行動訊務處理能力。

今年台灣燈會的高鐵燈區主燈「龍來台灣」將於2月24日至3月10日在台南高鐵站登場，連同已提前開展的台南安平燈區，2大燈區將展出超過300件作品。

除了台南燈會，全台還有台北燈會、新北大都會公園燈會、新北平溪天燈節、桃園南昌森林運動公園、桃園虎頭山創新園區燈會、台中中央公園燈會、南投燈會、高雄冬日遊樂園燈會等，都是燈會人潮熱區。

中華電信表示，迎接千萬人次賞燈人潮，除針對台南高鐵燈區與安平燈區布建60座以上新型4G、5G高效能基地台，更運用新式的積木式工法，讓行動基地台融入燈會場景之中。

此外，中華電信也運用AI大數據分析預估網路訊務熱區，並率先導入5G 2CA、4G 4CA新技術，提供倍數以上的行動訊務處理能力，全台動員超過上千人次工程人員，針對超過500座4G、5G高效能基地台進行容量擴充。

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遠傳指出，除了運用AI技術進行網路擴充規劃，全台擴充超過900站以上各式基站設備，也出動4G、5G行動通訊車，活動期間還將有超過600名工程人員輪班支援，後端有逾百名工程人員待命，並進行網路流量觀察。

台灣大哥大表示，提前為各地燈會熱區全面進行網路擴充，分別增加1倍到10倍以上容量，並出動工程師、5G行動車等提升網路品質。此外，台灣大與諾基亞合作透過即時人流智慧分析系統，自動調校基站資源，提升賞燈民眾的現場使用體驗。（編輯：楊蘭軒）1130220