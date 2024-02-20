台灣燈會高鐵燈區 增設假日停車場與接駁車

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將於元宵節開展，預計展期將有大批人潮及車潮湧入，台南市政府與民間合作規劃新增假日停車空間725席，並增開紫線免費接駁車供遊客利用。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，在安平燈區於3日開展後，將於元宵節登場的高鐵燈區是這次台灣燈會第二波熱潮，預計將有大量遊客進入歸仁區高鐵車站周邊區域，為了不影響原有高鐵旅客，交通配套措施相當重要。

王銘德指出，市府除已規劃約26公頃免費大、小客車停車場（汽車格位5692席）與5處免費機車停車區（機車格位1萬410席），交通局持續尋覓周邊停車空間及搭配免費接駁措施，降低車流進入燈區壓力。

王銘德表示，經再度盤點燈區周邊空間，位於台86線快速道路大潭交流道附近的萬國通路觀光工廠，因地點合適，且具有完善停車場及廁所盥洗等設施，經與業者聯繫並獲支持，將於燈會期間的星期例假日（包含週五）下午4時到晚間12時免費開放，可再增加約725席小客車停車位。

他說，為便利賞燈遊客快速往返燈區，交通局搭配停車場免費開放時段，增開紫線免費接駁車，民眾可多利用。

交通局補充，預期元宵節開始會有大量遊客利用台86線快速道路及台39線道路前往高鐵燈區賞燈，建議可先至台灣燈會官網交通資訊專區查詢交通方式，另外，因燈區鄰近高鐵站區，建議多使用高鐵、台鐵沙崙線或燈會接駁車等大眾運輸工具前往賞燈。（編輯：黃世雅）1130220