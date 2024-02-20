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邀外國旅客來台賞燈 觀光署22日起送萬份燈會福袋

2024/2/20 09:43
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（中央社記者余曉涵台北20日電）為邀請外籍旅客來台參觀台灣燈會，觀光署規劃22日起到24日將免費送限量1萬份的台灣燈會福袋，內容包含小提燈、龍年紅包跟折價券等，外籍旅客抵台後可在機場領取。

2024台灣燈會的高鐵燈會將在2月24日到3月10日在台南高鐵站登場，今年主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都到台灣來玩，2大燈區共展出300多件作品。

為了邀請外籍旅客來台賞燈，交通部觀光署今天告訴中央社記者，從22日起入境的外籍旅客都可以領取限量的台灣燈會福袋，預計發送3天，限量1萬份。

觀光署指出，發送福袋主要是希望讓國際旅客認識台灣在地傳統民俗文化節慶，及傳統技藝與科技創意結合，因此規劃發放1萬份台灣燈會限量福袋，以吸引自由行國際旅客到訪台灣燈會，除鼓勵旅客造訪台灣燈會外，同時行銷國內觀光遊樂業，並藉由「Taiwan Pass國際旅客優惠交通票券」走訪台灣各個景點，深入體驗台灣風土民情。

觀光署指出，福袋內容包含小提燈、龍年紅包、TAIWAN PASS新台幣500元折價券、13家（擇1）主題樂園門票300元折價券。

觀光署指出，福袋發送地點包含桃園機場（1、2航廈）、松山機場及高雄機場，旅客抽獎時都可以向工作人員領取福袋。（編輯：陳政偉）1130220

#台灣
#觀光署
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#交通部觀光署
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