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台灣燈會花燈競賽 最強女鬼陳守娘未演先轟動

2024/2/19 17:38（2/19 18:22 更新）
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2024台灣燈會「全國花燈競賽」參賽作品「台灣奇案-陳守娘」，以號稱「台灣最強女鬼陳守娘」為主題創作，在布置階段已獲不少關注。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月19日
2024台灣燈會「全國花燈競賽」參賽作品「台灣奇案-陳守娘」，以號稱「台灣最強女鬼陳守娘」為主題創作，在布置階段已獲不少關注。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）2024台灣燈會「全國花燈競賽」進入最後收件評選階段，其中參賽作品「台灣奇案-陳守娘」獲民眾關注，但台南市政府呼籲正式開展前勿前往拍照，避免影響施工。

台南市教育局今天新聞稿指出，2024台灣燈會「全國花燈競賽」計有258件作品參賽，其中作品「台灣奇案-陳守娘」未演先轟動，參賽者以「最強女鬼陳守娘」為主題創作，引起話題，尚在布置階段就吸引不少民眾關注，也為競賽燈區創造人氣。

相傳陳守娘故事發生於清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，因廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼甚至和神明鬥法，號稱台灣最強女鬼。

教育局指出，競賽深具教育意義，活動辦理宗旨是為推展民俗技藝，每件作品所展現的傳統技法、素材及創意皆不同，競賽結果雖有名次高低，但參賽團隊都盡心盡力完成作品，值得大家給予正向鼓勵。

教育局指出，依據全國花燈競賽實施計畫，凡符合「龍年生肖」、「台南400」或「民俗文化」等結合台南在地文化的主題花燈，都可以組隊報名參賽，作品將由評審以日、夜間綜合表現評定後，各組至多選出特優作品6名（含燈王1名）、優等8名、甲等10名及佳作若干名，所有作品最後都會在預定區域裝置，並配合台灣燈會一起展出。

教育局指出，台灣燈會高鐵燈區24日元宵節正式開燈前，民眾暫勿前往參觀及拍照，避免影響燈區整體施工及自身安全。（編輯：郭諭儒）1130219

#台灣
#台南市政府教育局
#台南市教育局
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