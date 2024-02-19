台灣燈會第4度回歸台南 7大主題2/24點燈

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台灣燈會高鐵燈區24日起登場，交通部觀光署今天說，2大燈區共有300多件作品，高鐵燈區除了主燈「龍來台灣」外，還將以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，2024台灣燈會的高鐵燈會將在2月24日到3月10日在台南高鐵站登場，今年主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都到台灣來玩，2大燈區共展出300多件作品。

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觀光署指出，今年台灣燈會時隔16年，第4度回到台南，以「龍躍台南」為主題，本次規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，其中位於「高鐵燈區」主展區除了主燈「龍來台灣」外，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」的迎賓廣場，象徵龍年國人上下全民一體同心，共創台灣前程繁榮的遠景，並以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。

觀光署表示，今年也邀請日本、韓國、印尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等14座城市來台展示花燈。（編輯：陳政偉）1130219