更多編輯台推薦新聞：
法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月奇美博物館展出
首頁 / 生活

台灣燈會第4度回歸台南 7大主題2/24點燈

2024/2/19 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）台灣燈會高鐵燈區24日起登場，交通部觀光署今天說，2大燈區共有300多件作品，高鐵燈區除了主燈「龍來台灣」外，還將以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，2024台灣燈會的高鐵燈會將在2月24日到3月10日在台南高鐵站登場，今年主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都到台灣來玩，2大燈區共展出300多件作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光署指出，今年台灣燈會時隔16年，第4度回到台南，以「龍躍台南」為主題，本次規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，其中位於「高鐵燈區」主展區除了主燈「龍來台灣」外，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」的迎賓廣場，象徵龍年國人上下全民一體同心，共創台灣前程繁榮的遠景，並以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。

觀光署表示，今年也邀請日本、韓國、印尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等14座城市來台展示花燈。（編輯：陳政偉）1130219

#台灣
#觀光署
#台南市
#台灣燈會
#交通部觀光署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36