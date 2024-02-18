中台灣元宵燈會雷射光致手機受損 議員籲市府加強警示

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）中台灣元宵燈會正在水湳中央公園舉行，民進黨台中市議員江肇國接獲民眾反映手機拍照時因雷射光受損，呼籲加強警示。市府今天表示，將增加工作人員在現場提醒民眾。

中台灣元宵燈會16日晚間在水湳中央公園開幕，江肇國表示，昨晚有民眾至燈會賞燈，因拿出手機拍攝雷射光導致相機受損，更有不少民眾指出觀看時感到不適。呼籲市府應當確認雷射光強度是否符合標準，並設置相關警示標誌提醒民眾留意展區內的雷射光。

江肇國指出，燈會現場「龍之異次元燈區」的「時光蟲洞展區」，巧妙運用雷射光呈現蟲洞的效果。然而卻有民眾反映現場用手機拍攝畫面時，回家發現感光元件遭到無法恢復的受損，而導致拍攝呈現紫色斑點及線條。他質疑，雷射光的強度是否符合標準，並納悶為何現場未提供可能損害手機照相功能的任何警示。

江肇國認為，使手機的感光元件受損的高強度雷射光，也可能對人體眼睛造成傷害。尤其燈會是許多大人及小朋友都會參加的大型活動，如果雷射光射進小孩的眼睛更會帶來危險。

規劃「時光蟲洞展區」的台中市政府建設局表示，這次「龍之異次元」燈區以「穿越時空」為主題打造夜間情境體感體驗燈區，於展區空間2處規劃「入境」及「出境」蟲洞，為營造「蟲洞穿越感」，規劃以雷射光束搭配噴霧及隧道呈現空間感。

建設局指出，雷射光源是設置於隧道出口頂端，由高處往地面照射，是安全設計且經測試佳的角度。這次疑似民眾拍攝不慎直接照射問題，建設局已再滾動優化調整，於2處時空蟲洞入口前設置提醒告示，並增加工作人員提醒民眾勿將拍照手機、相機及眼睛往高處拍攝或抬頭直視雷射光束，造成手機、相機受損。（編輯：黃世雅）1130218