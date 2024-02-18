更多編輯台推薦新聞：
年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古
運動

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
元宵燈會
新聞專題
元宵燈會1/69
首頁 / 地方

中台灣元宵燈會雷射光致手機受損 議員籲市府加強警示

2024/2/18 17:35（2/18 18:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，民進黨台中市議員江肇國接獲民眾反映，現場拿出手機拍照，手機感光元件卻因雷射光受損，也有不少人指出觀看時感到不適。（江肇國服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月18日
2024中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，民進黨台中市議員江肇國接獲民眾反映，現場拿出手機拍照，手機感光元件卻因雷射光受損，也有不少人指出觀看時感到不適。（江肇國服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中18日電）中台灣元宵燈會正在水湳中央公園舉行，民進黨台中市議員江肇國接獲民眾反映手機拍照時因雷射光受損，呼籲加強警示。市府今天表示，將增加工作人員在現場提醒民眾。

中台灣元宵燈會16日晚間在水湳中央公園開幕，江肇國表示，昨晚有民眾至燈會賞燈，因拿出手機拍攝雷射光導致相機受損，更有不少民眾指出觀看時感到不適。呼籲市府應當確認雷射光強度是否符合標準，並設置相關警示標誌提醒民眾留意展區內的雷射光。

江肇國指出，燈會現場「龍之異次元燈區」的「時光蟲洞展區」，巧妙運用雷射光呈現蟲洞的效果。然而卻有民眾反映現場用手機拍攝畫面時，回家發現感光元件遭到無法恢復的受損，而導致拍攝呈現紫色斑點及線條。他質疑，雷射光的強度是否符合標準，並納悶為何現場未提供可能損害手機照相功能的任何警示。

江肇國認為，使手機的感光元件受損的高強度雷射光，也可能對人體眼睛造成傷害。尤其燈會是許多大人及小朋友都會參加的大型活動，如果雷射光射進小孩的眼睛更會帶來危險。

規劃「時光蟲洞展區」的台中市政府建設局表示，這次「龍之異次元」燈區以「穿越時空」為主題打造夜間情境體感體驗燈區，於展區空間2處規劃「入境」及「出境」蟲洞，為營造「蟲洞穿越感」，規劃以雷射光束搭配噴霧及隧道呈現空間感。

建設局指出，雷射光源是設置於隧道出口頂端，由高處往地面照射，是安全設計且經測試佳的角度。這次疑似民眾拍攝不慎直接照射問題，建設局已再滾動優化調整，於2處時空蟲洞入口前設置提醒告示，並增加工作人員提醒民眾勿將拍照手機、相機及眼睛往高處拍攝或抬頭直視雷射光束，造成手機、相機受損。（編輯：黃世雅）1130218

#水湳中央公園
#台中市政府建設局
#江肇國
#燈會
#黃世雅
延伸閱讀
中台灣元宵燈會2天湧54萬人潮 4民眾擠落邊坡1擦傷南投燈會無人機展演取消 投縣：廠商19日補件重送審高雄小萌龍呆腦獸提燈可變臉 2/18提早發放平溪主燈燃燒墜落引虛驚 侯友宜：平安攏好[影]
元宵燈會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
平溪主燈燃燒墜落引虛驚 侯友宜：平安攏好[影]
172.30.142.30