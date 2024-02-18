元宵節比可愛 嘉市提燈寶寶龍、雲林手燈Q版媽祖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）元宵節將屆，嘉義市府今天公布生肖小提燈「寶寶龍」，將龍細長身形公仔化，轉變為圓胖站姿，創造出可讓燈具充分照明空間，療癒又溫暖，雲林縣府則推出以北港朝天宮Q版媽祖為基礎、結合獎盃意象的造型手燈。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，今年「寶寶龍」小提燈是由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計；林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒。

嘉市府表示，「寶寶龍」小提燈設計理念是以龍細長的身形公仔化，轉變為圓胖站姿，創造出可讓燈具充分照明的空間；比例上，放大頭部，並讓細長龍頭呈現飽滿圓潤造型，使表情兇猛猙獰的龍變身為討喜的玩偶臉，龍爪也轉換為圓胖可愛爪子；色彩上，摒棄傳統龍身上華麗鮮豔配色，使用小朋友喜愛的粉彩色系，療癒又溫暖。

「寶寶龍」小提燈發放時間從20日至22日連續3天的下午4時開始，在嘉義市文化公園（文化路與民族路口）發送給民眾，每天限量1000個，送完為止。

雲林縣府文化觀光處則表示，今年適逢北港朝天宮建廟330週年，造型手燈設計除了參考國際IAA大獎座，其外型為繆思女神，剛好與北港朝天宮媽祖相呼應，特別推出限量造型手燈「天上聖母七彩燈龍登登登」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化觀光處指出，手燈設計圖案是以北港朝天宮Q版媽祖為基礎，結合獎盃意象，手燈發亮時可有7種燈光顏色變化，希望傳達北港燈會以傳統文化底蘊創新求變的核心精神，展現燈會原鄉精彩魅力。

文化觀光處表示，欲索取造型手燈「天上聖母七彩燈龍登登登」須完成闖關遊戲，兌換時間即日起至25日晚間6時在水道頭文化園區活動服務台，每天限量100個；元宵節則在顏思齊圓環發放隱藏版手燈，限量300個。（編輯：陳仁華）1130218