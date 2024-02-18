中台灣元宵燈會2天湧54萬人潮 4民眾擠落邊坡1擦傷

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）中台灣元宵燈會於16日開幕，台中市政府今天表示，2天已吸引54萬人次賞燈人潮，昨天晚間則有4民眾疑因人潮多，不慎滑落邊坡草皮，其中1人輕微擦傷，其餘3人無礙。

中台灣元宵燈會16日晚間在水湳中央公園開幕，結合園內滯洪池地景特色，打造首座水上機械式巨龍主燈，根據市府統計，開幕當天即有超過18萬人次前往觀展。

台中市政府觀光旅遊局表示，開幕2天已吸引54萬人次賞燈人潮，市府團隊也將調派大眾接駁運輸、警察及義交協勤人員及現場工作人力進行交通疏運及接駁，維護周邊交通順暢。

市府指出，17日晚間工作人員發現有4名民眾滑落邊坡，後至醫護站檢視，其中1人輕微擦傷並無大礙，已自行回家，其餘3人則無受傷；據當事人表示，當時疑因人潮多，不慎滑落邊坡草皮。

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發生意外事件後，市府表示，第一時間立即修復場域設施，並將加強這個區域的人流管制措施，包括現場加派4名疏導人力，提高容留管制，視現場人流控管放行，同時實施動線單向管制，確保人員疏散通暢。

為有效疏導人流並管控入園人數，避免發生擁擠踩踏情形，觀旅局長陳美秀指出，中台灣元宵燈會這次導入大數據分析及數位管理系統，運用科技確實掌控現場人潮熱區，如遇人流擁擠情況能即時進行引導疏散及交通路口引流等配套措施，希望提供民眾更安全、更流暢的賞燈體驗。（編輯：陳仁華）1130218