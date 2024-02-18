南投燈會無人機表演突喊停 民航局：機器與申請不符

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（中央社記者余曉涵台北18日電）南投燈會無人機展演因民航局檢查而取消，民航局今天說，活動使用的無人機與展演單位申請時所提出的不同，展演用無人機必須與申請相符，對於活動是否繼續舉辦，不會干預，尊重展演單位決定。

南投燈會原定17日、18日晚間規劃無人機展演。南投縣政府17日晚間突然發出公告表示，大受好評的馬來貘主題無人機群飛秀，17日、18日因交通部民用航空局「臨時突擊檢查」，造成無人機無法飛行，南投縣政府後續將釐清是否合法與相關責任問題。

對此，民航局今天表示，為維護飛航安全與地面人群安全，民航局從無人機群飛展演日益普遍後，就持續宣導活動使用的無人機必須通過資安檢測，且必須合法註冊，並與申請的無人機相符。

民航局指出，近日因接獲檢舉，指南投燈會無人機展演活動使用的機器與申請內容不符，民航局因此於17日上午先通知南投縣政府，將於下午活動時派員檢查。

民航局表示，人員於17日傍晚抵達燈會現場後，經實地檢查，發現將於活動使用的無人機，其外觀、型式與展演單位4日申請時所提出不同，因此當場提醒展演單位，如要繼續展演，應使用申請時所提的無人機，如使用未經許可的無人機，可能違反民航法相關規定。

民航局強調，職責為確認現場展演使用的無人機與申請時相符，以維護飛航安全。對於活動是否繼續，民航局不會干預，尊重展演單位決定。（編輯：張雅淨）1130218