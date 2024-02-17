平溪天燈節登場 4主燈造型寓意「台灣世界攏好」【圖輯】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市平溪天燈節今晚在平溪國中登場，新北市府表示，4盞主燈造型分別是「台灣、世界、龍、虎」，這是歷年首次施放4盞巨大造型天燈，其諧音寓意祈求「台灣、世界攏好」。

平溪天燈節今晚在平溪國中施放9波天燈，新北市觀光旅遊局指出，活動吸引許多觀光客到場一起點亮夜空，雖然平溪山城夜空飄著小雨，但民眾仍充滿熱情，看著昏黃光色的天燈，冉冉升空。

觀光旅遊局表示，今年適逢生肖龍年，市府攜手天燈達人胡民樹設計今天的4盞主燈，造型分別是「台灣、世界、龍、虎」，這也是歷年來首次施放4盞巨大造型天燈，以其諧音象徵祈求「台灣、世界攏好」，天燈並有中華民國國旗及友邦國旗。

新北市長侯友宜與各國使節貴賓、局處首長、運動選手一同施放手中天燈，侯友宜並在大型天燈上書寫「平安龍好、溪手共融」將平溪融入字句中，不少使節也寫上中文「平安」兩字。

今晚的主燈施放時，主燈疑因太重，不僅升空時與其它小天燈撞在一起，「龍」天燈還撞擊「世界」大天燈，隨後主燈燃燒起來，散落許多星火後墜落，引起現場一陣驚呼。「世界」大天燈最後落在活動中心後方，幸虧消防局在場戒備，虛驚一場。

侯友宜表示，他的心願是包括原民、客家、新住民、青年、婦女及銀髮長者等各族群，共融、共好。今天的活動吸引人潮，希望帶動平溪商機。

觀光旅遊局指出，平溪天燈節下一場次活動將於24日元宵節當天晚上在十分廣場舉行，當晚將施放「雙龍天燈」主燈。（編輯：戴光育）1130217

4盞造型主燈「台灣、世界、龍、虎」在眾人見證下飛向天際，這是歷年活動以來首度施放4盞巨大造型天燈。中央社記者王飛華攝 113年2月17日

「世界」與「龍」造型主燈施放後不久即發生碰撞，隨後燒毀掉落。中央社記者王飛華攝 113年2月17日

民眾抬頭仰望天燈冉冉升空。中央社記者王飛華攝 113年2月17日

有天燈未升空即先燒毀。中央社記者王飛華攝 113年2月17日

新北市長侯友宜（前右2）在大型龍年主燈寫上「平安龍好、溪手共融」，將平溪融入字句中。中央社記者王飛華攝 113年2月17日

4盞大型造型主燈「台灣、世界、龍、虎」以台語諧音象徵祈求「台灣、世界攏好」。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年2月17日