中台灣元宵燈會開幕點燈 水中巨龍主燈璀璨展演

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）2024中台灣元宵燈會今晚在水湳中央公園開幕點燈，76米水中巨龍主燈點亮夜空，台中市長盧秀燕說，今年規模很大，市府動用5個局處打造8大主題燈區，歡迎大家來台中。

2024中台灣元宵燈會晚間在中央公園舉行開幕點燈儀式，盧秀燕帶領市府團隊出席，立法院副院長江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔及廖偉翔都出席，日本青森縣平川市睡魔演奏組也在開幕式中以太鼓及笛子演奏傳統音樂舞蹈，還有舞鈴劇場演出「榮耀之光」揭開點燈序幕。

盧秀燕致詞指出，今年中台灣元宵燈會規模很大，主辦場地中央公園面積是台北大安森林公園的2.58倍，這麼大的場地要布展，市府動用5個局處打造8大主題燈區，主燈則是76米水中巨龍。

盧秀燕表示，去年燈會首次移師中央公園受到肯定，今年擴大舉行，賞燈的民眾可能逛到腿軟、肚子餓，如果肚子餓，附近就有逢甲商圈，在燈區逛到找不到方向，可以下載APP幫忙導航，歡迎大家來台中。

在點燈儀式完成後，只見長達76米的水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在中央公園水域中，隨巨龍甦醒，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，打造水上劇場機械主燈秀；現場由觀旅局、民政局、建設局、教育局、農業局共創8大主題燈區，每個燈區都有不同主題。

觀旅局說明，中台灣元宵燈會自16日至25日，為期10天，假日時段安排各式活動，包括石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、近距離魔術互動秀、街頭歌唱表演等，還有台中知名文創市集Lolemarket，打造全新「龍 in the park」燈會市集，假日更多達150個攤位，邀請大家一起到台中賞燈。（編輯：郭諭儒）1130216