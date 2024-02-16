新北燈會啟動 大都會公園12公尺高龍宮主燈吸睛
2024/2/16 21:25（2/16 22:06 更新）
（中央社記者黃旭昇新北16日電）2024新北燈會今晚在大都會公園點燈，並發放3000份「鴻運龍來」小提燈。新北市府指出，今年打造12公尺高的龍宮主燈，高懸空中，融合特效及光影變化，提供民眾多重的視覺饗宴。
以「龍騰新北、福曜雲霄」為主題的新北燈會，今天晚上由新北市長侯友宜等人啟動點燈。侯友宜致詞表示，新北燈會今年為第6屆，今晚點燈後，開放至3月3日為止。主燈是12公尺高的龍宮青龍主燈，還有鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸燈搭配。
新北市民政局長林耀長表示，今年燈會規劃9大主題燈區、5大特色活動，主燈秀每半小時展演3分鐘。多個燈區還有擴增實境（AR）虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊的璀璨浪漫，展現異國風情。
民政局指出，「山海經」記載許多詭異怪獸及光怪陸離的傳說，今年主燈由飛躍的青龍配合周邊其他燈飾聲光影變化，演繹「山海經」傳說。
民政局表示，燈會邀請西班牙藝術家、原住民藝術家跨刀共同策展，有太陽能裝置的綠能發電、AR科技互動燈組及國際燈區；還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等。
另外，在「新北山海意象」燈區，有繽紛色彩的平溪天燈、刻畫喜氣圖騰的野柳女王頭、Q版意象的「三芝美人腿」及「年年有魚」燈組；侏儸紀燈區有三角龍、迅猛龍、翼手龍等多種民眾最愛的恐龍燈組。（編輯：戴光育）1130216
- 新北燈會啟動 大都會公園12公尺高龍宮主燈吸睛2024/02/16 21:25
- 2024/02/16 20:54
- 2024/02/16 10:45
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中台灣元宵燈會開幕點燈 水中巨龍主燈璀璨展演