新北燈會啟動 大都會公園12公尺高龍宮主燈吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北16日電）2024新北燈會今晚在大都會公園點燈，並發放3000份「鴻運龍來」小提燈。新北市府指出，今年打造12公尺高的龍宮主燈，高懸空中，融合特效及光影變化，提供民眾多重的視覺饗宴。

以「龍騰新北、福曜雲霄」為主題的新北燈會，今天晚上由新北市長侯友宜等人啟動點燈。侯友宜致詞表示，新北燈會今年為第6屆，今晚點燈後，開放至3月3日為止。主燈是12公尺高的龍宮青龍主燈，還有鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸燈搭配。

新北市民政局長林耀長表示，今年燈會規劃9大主題燈區、5大特色活動，主燈秀每半小時展演3分鐘。多個燈區還有擴增實境（AR）虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊的璀璨浪漫，展現異國風情。

民政局指出，「山海經」記載許多詭異怪獸及光怪陸離的傳說，今年主燈由飛躍的青龍配合周邊其他燈飾聲光影變化，演繹「山海經」傳說。

民政局表示，燈會邀請西班牙藝術家、原住民藝術家跨刀共同策展，有太陽能裝置的綠能發電、AR科技互動燈組及國際燈區；還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等。

另外，在「新北山海意象」燈區，有繽紛色彩的平溪天燈、刻畫喜氣圖騰的野柳女王頭、Q版意象的「三芝美人腿」及「年年有魚」燈組；侏儸紀燈區有三角龍、迅猛龍、翼手龍等多種民眾最愛的恐龍燈組。（編輯：戴光育）1130216

2024新北燈會16日晚間在新北大都會公園正式點燈開幕，主燈區多組燈飾發想自山海經記載的奇珍神獸。圖為主燈區展出作品「青丘之舞」。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月16日

2024新北燈會16日晚間在新北大都會公園幸福水漾園區正式點燈啟動，今年共規劃9大主題燈區，將持續開放至3月3日。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月16日

2024新北燈會16日晚間點燈開幕，新北市長侯友宜（右2）出席並和現場眾人一起參觀燈會。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月16日

2024新北燈會以「龍騰新北、福曜雲霄」為主題，16日晚間盛大點燈開幕，今年許多燈飾創作靈感來自「山海經」中記載的眾多奇珍神獸，搭配特效及光影變化，帶領民眾沉浸在神話氛圍中。中央社記者趙世勳攝 113年2月16日

2024新北燈會16日晚間正式開幕，今年活動以「龍騰新北、福曜雲霄」為主題，展區草坪上特別以LED燈光藝術結合仿真植栽與燈飾等打造夢幻燈海，吸引家長帶孩童前來體驗參觀。中央社記者趙世勳攝 113年2月16日

2024新北燈會16日晚間在新北大都會公園幸福水漾園區正式點燈，今年以「龍騰新北、福曜雲霄」為主題，現場並設有美食文創市集，讓民眾賞燈之餘也能品嚐美食。中央社記者趙世勳攝 113年2月16日