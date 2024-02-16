台北燈節西區開幕 成都路等路段17日交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北16日電）2024台北燈節17日將在西區開幕點燈，警方規劃包含成都路等路段從中午開始交通管制措施，行人徒步區秀山街（延平南路至中華路）下午5時起，管制北側車道，僅供行人通行。

台北市觀光傳播局主辦2024台北燈節「龍躍光城」17日將在西區開展，123座燈組橫跨捷運西門站至北門站。

台北市交通大隊今天發布新聞資料指出，台北燈節活動共3展區，包含北門展區（交八廣場、北門廣場、捷運北門站1號出口）、中華路展區、西門展區（捷運西門站周圍、西門紅樓、中山堂廣場）。

交通大隊表示，台北燈節第2階段活動從17日至3月3日，2月17日開幕點燈，因應開幕活動及全區展演，針對附近路段規劃交管措施。

警方規劃台北燈節17日開幕活動交管措施，從中午12時至下午4時，管制成都路外側車道（中華路1段至成都路27巷）、漢中街（峨嵋街至成都路）。

下午4時至深夜12時，管制成都路（中華路1段至西寧南路）、成都路27巷、峨嵋街6巷、漢中街（峨嵋街至內江街）、酉陽街、延平南路（中華路1段起至武昌街1段）、中華路1段1號至延平南路1號（北門前）。

警方說，至於行人徒步區的秀山街（延平南路至中華路），從下午5時至晚間10時，管制北側車道供行人通行；漢中街（內江街至長沙街）改單行道，內江街禁左轉漢中街。

此外，衡陽路東向西禁止進成都路，中華路南往北禁左轉進成都路（禁止迴轉）、中華路北往南禁右轉進成都路。

警方表示，至於台北燈節全區展演交管措施，行人徒步區的秀山街（延平南路至中華路），每週五至日下午5時至晚間10時，管制北側車道供行人通行。

其餘交管時間及路段，包含酉陽街、延平南路（中華路至武昌街1段）每天下午5時至晚間10時；中華路1段1號至延平南路1號（北門廣場）每週五至日下午5時至晚間10時。

警方指出，建議搭公車及捷運參加台北燈節活動，開幕活動期間，應避免開車行經管制區域，且可留意警廣路況訊息，相關燈節資訊可至官網詢。（編輯：張銘坤）1130216