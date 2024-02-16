中台灣元宵燈會登場 周邊部分路段交通管制

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）2024中台灣元宵燈會今晚在水湳中央公園登場，打造76米水上巨龍主燈，預期燈會期間會湧入人潮及車潮，中市警方表示，周邊敦化路、啟航路等部分路段將實施交通管制。

中台灣元宵燈會自16日至25日在水湳中央公園登場，台中市政府表示，結合公園地景地貌，設置8大主題燈區，展區達15公頃，迎接龍年到來，打造76米水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在中央公園水域中，並搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演。

由於中央公園鄰近逢甲夜市商圈，周邊市區主要道路交通流量大，台中市警察局交通警察大隊表示，燈會期間預期將帶來更大量人潮、車潮，為維護交通秩序，燈會期間周邊部分路段將進行交通管制。

警方指出，其中敦化路二段（凱旋路至中科路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）、啟航路（敦化路二段至啟航一路）雙向封閉，禁止車輛通行。

至於啟航路（經貿五路至啟航一路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路則禁止汽車進入，開放機車進入停放。

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警方呼籲賞燈民眾多利用大眾交通工具，除了有多條公車路線外，交通局並與客運業者協調在燈會期間，25路公車平日下午4時30分至晚間10時30分加開「捷運文心櫻花站─凱旋敦化路口」區間車班次，賞燈民眾可搭乘捷運轉乘公車至會場。

因應開幕日及假日賞燈人潮，交通局於16、17、18、24、25日提供「市府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，約15分鐘1班車，坐滿即開車，搭乘捷運、快捷公車及高鐵、台鐵轉乘民眾均可多加利用。（編輯：謝雅竹）1130216