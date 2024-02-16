台北燈節17日開展 警加強西門町等燈區範圍維安

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北燈節17日開展，北市萬華警分局將針對燈區範圍包含西門町中華路沿線等路段，指派特勤中隊等警力加強維安，環保局也派員加強巡查燈節展區內21處既有列管公廁。

由台北市政府觀光傳播局主辦的2024台北燈節「龍躍光城」將於17日在西區開展，展區橫跨捷運西門站至北門站，共設123座燈組。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞資料指出，2024台北燈節第2階段展演自17日至3月3日舉行，燈區範圍分布西門町中華路沿線、紅樓廣場、北門廣場及中山堂廣場等處，預計將吸引眾多人潮到場賞燈。

警方表示，針對台北燈節17日開幕式，除出動14名交通疏導警力、44名機動處理小組警力，另申請警犬隊2犬2人、特勤中隊、機動保安警力、防爆車等支援警力，全面加強燈區範圍及周邊重要建築設施偵蒐，防止遊客攜帶毒品、刀槍械、爆裂物等違禁物品及聚眾滋事。

警方說，為因應大量人潮湧入台北燈節燈區，將加強會場周邊巡查預防扒竊案，並規劃警力在燈區巡守，提供交通指引、為民服務等，且提醒遊客應遵守秩序勿推擠，應遵守現場警員及工作人員引導，共同防範可能發生踩踏事件。

此外，為讓民眾方便在台北燈節期間安心如廁，環保局表示，除加強巡查燈節展區內21處共112座既有列管公廁，並出動低碳綠能流廁車、多功能全齡化親善流廁車支援活動。

環保局指出，為維護台北燈節展區環境整潔，活動期間每天動員逾百名清潔員維護活動環境，並在中華路、紅樓（主燈區）、捷運站出入口、中山堂前廣場及北門廣場等人潮聚集處，設28處資源回收站、56個大型垃圾桶，歡迎民眾多利用。（編輯：張銘坤）1130216