台北燈節17日點亮西門 雙鯉魚與光龍共舞

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）2024台北燈節將在17日正式開展，主燈秀今天晚間先行預演，在特製泡沫及滂薄配樂襯托下，主燈「城現光龍」與捷運西門站出口上的雙鯉魚共舞，點亮西門紅樓廣場。

台北市觀傳局晚間舉行2024台北燈節試燈活動，策展人劉治良介紹，主燈秀分為魚躍西門、城現光龍、龍躍光城3個章節，而分散在3處的燈飾將呈現包圍及環繞效果，讓四面八方、各個角落的遊客都能共襄盛舉。

劉治良表示，配合鯉魚噴出的特製雪花泡沫，遊客不僅不會被擋到，也會有體感參與。他強調，泡沫通過SGS檢驗，對人體無刺激、可食用、不含重金屬且落地快消不會滑，若民眾身上沾到甚至吃到都不用擔心。

主燈秀長達3分鐘，首先由位於捷運西門站出口上的2隻鯉魚噴出大量泡沫，接著龍身在煙霧環繞下逐步點亮，最後抓住龍珠。劉治良表示，龍珠起降就是希望所有人都能跟神龍一樣抓住目標、完成夢想。

他說，主燈「城現光龍」以永續及環保為概念打造，祥雲底座也是廢木材重新利用，藉由打上不同顏色的燈光營造氛圍，盼能引領往後燈節及燈會的潮流，大幅減少垃圾量。

台北市觀傳局長王秋冬建議，今年燈節展區鄰近許多交通樞紐，共設置123座燈組，遊客可搭乘捷運至北門站，一路向南到西門欣賞每半小時一場的主燈秀；或是從捷運台北車站，經過交八廣場、北門廣場，再回到中華路；也可以直接從捷運西門站出發，探索不同燈組特色及龍的意象。（編輯：方沛清）1130215