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中台灣元宵燈會將開幕 點亮台中流行影音中心

2024/2/15 16:37（2/15 16:46 更新）
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2024中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，鄰近會場的台中流行影音中心也配合投射繽紛燈光，與主燈區相互輝映。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月15日
2024中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，鄰近會場的台中流行影音中心也配合投射繽紛燈光，與主燈區相互輝映。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）2024中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，鄰近會場的台中流行影音中心也配合投射五彩繽紛的炫彩燈光效果，與主燈區相互輝映，迎接中台灣元宵燈會的到來。

台中市新聞局長欒治誼今天表示，去年中台灣元宵燈會首度移師水湳中央公園舉辦，位於公園南側的台中流行影音中心是市府在水湳經貿園區亮點建築之一，燈會期間在西牆投射繽紛炫彩燈光，獲得市民的好評。

欒治誼指出，今年燈會同一地點再次重磅登場，燈區範圍更為擴大，台中流行影音中心時隔1年再度妝點，除了璀璨炫麗的燈光，也會投射「台中龍賀 幸福龍來」、「龍賺大錢 富市台中」等光影字樣，呈現對民眾的祝福；同時市府也於台中國際會展中心及綠美圖點燈同慶，歡迎市民來賞燈。

欒治誼說明，台中流行影音中心採促參營運移轉模式，以原有的電影主題為核心，擴大至影視音流行文化為推動方向。去年底綜合評審，已選出最優申請人，並進入議約階段，未來將積極引入電影、流行音樂、動畫、漫畫、遊戲及文創相關營運主題特色，期望在公私部門的攜手合作下，打造台灣流行文化的新地標。

中台灣元宵燈會明天正式開幕，欒治誼建議大家，夜間在水湳中央公園散步、運動或燈會賞燈之餘，也歡迎到台中流行影音中心附近拍照打卡並分享給親朋好友。（編輯：謝雅竹）1130215

#水湳中央公園
#台中市
#中央公園
元宵燈會
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