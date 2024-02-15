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中台灣元宵燈會16日登場 中市府力推環保慶佳節

2024/2/15 15:53（2/15 16:30 更新）
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2024中台灣元宵燈會16日將登場，台中市農業局今年運用農產業中常見的運輸棧板、塑膠籃與草編農產品創作作品「石虎冒險家」。（台中市農業局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月15日
2024中台灣元宵燈會16日將登場，台中市農業局今年運用農產業中常見的運輸棧板、塑膠籃與草編農產品創作作品「石虎冒險家」。（台中市農業局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）中台灣元宵燈會明天登場，台中市農業局結合台中農特產特色、友善大地、永續環境議題，以故事策展形式包裝，在台中中央公園打造2024翠谷之心燈區。

台中市農業局今天發布新聞稿指出，翠谷之心燈區結合中央公園地景地貌設計，以低碳、環保材質打造燈區的璀璨，並以奇幻星球的獨特生態為背景，巨大的招潮蟹、白鷺鷥等生態景象，並有台中吉祥物化身為石虎冒險家與蝴蝶精靈。

農業局表示，進入燈區，映入眼簾的是五花八門特色花燈，包含運用自然媒材呈現的台中農特產及穀倉所呈現「翠谷之心、物產豐隆」；利用農業運輸棧板、塑膠籃與草編農產品創作的「石虎冒險家」；「農情米意」是在籐編牛群、白鷺鷥陪伴下，讓人享受走進金黃稻浪間的秘境風光。

「魔幻菇菇」是運用菌菇瓶訴說著霧峰、新社外銷菇類的榮耀風華；「萬物」以螺旋體思緒如漩渦般繚繞，讓人反思、共思、省思，低碳時代來臨與萬物共生的議題。

巨大的「蝴蝶翩翩」以奇幻繽紛地振翅守護著翠谷之心；「萌芽」以農業種子為發想，希望永續發展的概念在大家心中萌芽，如守護稻田的黑翅鳶，體現友善耕種的重要；「碳碳迷宮」以寓教於樂方式，了解碳匯的重要。（編輯：戴光育）1130215

#台中
#燈會
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