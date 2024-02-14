台南辦情人節活動 黃偉哲邀有情人訪安平燈區

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）今天是春節連假最後1天並適逢西洋情人節，台南市政府在知名景點「大魚的祝福」舉辦情人節活動，台南市長黃偉哲到場寫祈福小卡，並邀請天下有情人到台灣燈會安平燈區參觀。

黃偉哲致詞表示，台南是結合中西方文化共融友善城市，迎接西洋情人節這個浪漫節日，市府選在台灣燈會安平燈區旁知名景點「大魚的祝福」佈置祈願燈林，透過加入象徵愛的祝福、甜蜜元素，讓所有堅貞愛情都能獲得大魚見證。

他說，也歡迎有情人一起到安平拍照、打卡放閃，白天有美麗海景可賞，晚上可以逛絢爛燈會，並祝福天下有情人終成眷屬，大家都能擁有美好幸福愛情。

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台南市政府觀光旅遊局指出，今天情人節活動主要為民眾在安平燈區拍照打卡分享甜蜜雙人與花燈照片，可至i2服務台領取祈願卡（每日限量1000張），在祈願卡填寫2024新願望，且懸掛於「大魚的祝福」祈願燈林，讓大魚的祝福一起見證情人們幸福甜蜜愛情。

觀光旅遊局指出，今天前500名懸掛祈願卡民眾，市府加碼贈送台灣燈會小提燈「小龍包」，活動現場則安排許多精采主題表演，讓民眾感受甜蜜熱鬧氣氛。（編輯：龍柏安）1130214