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埔里哲學之路森林逐燈祭17日點燈 7燈區繽紛1.5公里

2024/2/15 16:21（2/15 16:40 更新）
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「2024埔里森林逐燈祭」17日起至25日晚間點燈，起點在地母廟旁的哲學之路，終點位於天旨宮中心路口，規劃設置7大燈區，歡迎民眾走訪賞燈。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月15日
「2024埔里森林逐燈祭」17日起至25日晚間點燈，起點在地母廟旁的哲學之路，終點位於天旨宮中心路口，規劃設置7大燈區，歡迎民眾走訪賞燈。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月15日
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）埔里森林逐燈祭17日點燈，賞燈路線起點在地母廟旁「哲學之路」，全程約1.5公里，規劃7大燈區，運用不同材料與燈光色彩營造不一樣氛圍，還有日本空運職人手作竹燈。

埔里鎮公所辦理「埔里森林逐燈祭」17日至25日晚間在地母廟至埔里天旨宮叉路口的「哲學之路」點亮，鎮公所今天對外宣傳，埔里鎮長廖志城說，埔里森林逐燈祭2019年起由在地青年發起，初衷是「辦一場屬於埔里人的燈會」，現已成為埔里人元宵佳節賞燈好去處。

廖志城表示，埔里森林逐燈祭17日開幕，持續至25日共9天展期，下午5時30分至晚間10時點燈，除繽紛燈區，還有表演團體帶來豐富感官體驗，成為融合藝術及娛樂的盛會，開幕當天將限量發放由外銷木作、藝術紙等具埔里元素製成的森林逐燈祭形象提燈。

廖志城說，今年埔里森林逐燈祭匯聚埔里人豐富創意，除鎮內國中、小學生繪製燈籠，更辦理多場工作坊邀熱愛藝術的鎮民共同創作；「光之出水」燈區除有埔里鎮姊妹市日本鹿兒島出水市學生參與創作，出水市役所更空運贈送職人手作竹燈展出，出水市長椎木伸一也預計24日到埔里出席燈祭並洽談未來交流。（編輯：陳仁華）1130215

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