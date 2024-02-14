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台南溪北兩大燈節串聯 春節連假吸客逾36萬

2024/2/14 15:08（2/14 15:16 更新）
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台南溪北地區首次有鹽水區月津港燈節與新營區新營波光節串連，市府統計在113年春節連假期間共吸引逾36萬人次遊賞。圖為月津港燈節人潮。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月14日
台南溪北地區首次有鹽水區月津港燈節與新營區新營波光節串連，市府統計在113年春節連假期間共吸引逾36萬人次遊賞。圖為月津港燈節人潮。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府今年首次在新營區舉辦大型燈節活動「新營波光節」，與鄰近的鹽水區月津港燈節相互串聯、拉抬，在春節連假期間合計吸引超過36萬人次遊客，成為拍照打卡熱點。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，新營波光節是新營地區首次辦理的大型燈節，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態優勢，展出9組主題亮點作品，春節假連期間每天都有大批遊客湧入天鵝湖公園，拿著相機、手機拍照取景或打卡自拍，初估有9萬人次遊客。

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台南市文化局指出，被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」的月津港燈節，今年以「夢想將近．鹽水新視界」為策展主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等5大展區，總計66件作品，估計春節7天連假吸引超過27萬遊客湧入鹽水區。

台南市文化局指出，配合台南400，燈節活動在大台南遍地開花，溪北（曾文溪以北）地區首次有兩大燈節活動串聯，春節連假期間吸引逾36萬人次遊客，帶動地方觀光，元宵節將至，全台各地賞燈活動接連開跑，台南溪北兩大燈節也將持續展出至3月3日，遊客可把握時間安排造訪。（編輯：龍柏安）1130214

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