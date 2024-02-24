台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋【圖輯】
2024/2/24 20:25（2/24 22:36 更新）
（中央社網站24日電）元宵節各地燈會熱鬧展開，台灣燈會今年睽違16年再度於台南舉辦，今晚正式點燈，主燈「龍來台灣」在磅礴的樂聲中亮相，台灣黑熊、鯤島融光等特色花燈吸引民眾爭相搶拍。
台北燈節從17日起開展，展區橫跨西門站至北門站一帶，今天元宵節適逢休假日擠入滿滿人潮，不只主燈「城現光龍」搭配聲光秀吸睛，北門也成為燈節作品之一，透過光雕展演讓民眾看見不一樣的北門。新北燈會也湧入大批民眾賞燈，12公尺高的龍形主燈盤旋在空中，聲光效果十分震撼。中央社用圖輯帶讀者一起感受元宵節熱鬧氛圍。
台灣燈會
台北燈節
新北燈會
延伸閱讀台南鹽水蜂炮最高潮 大型炮城接力施放狂炸台北燈節眾神平安花燈被指陰森 蔣萬安：醜水有創意台灣燈會高鐵燈區 熊本熊驚喜現身元宵節 匈牙利旅遊雜誌專文介紹台灣花燈文化林佳瑩創作台灣燈會主燈音樂 3分鐘讓龍活起來接續最強女鬼散步路線 台灣燈會陳守娘花燈受矚目
- 台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋【圖輯】2024/02/24 20:25
- 2024/02/24 20:17
- 2024/02/24 17:47
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台灣燈會高鐵燈區點燈 見證台南400年歷史時刻[影]