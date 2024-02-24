台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋【圖輯】

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（中央社網站24日電）元宵節各地燈會熱鬧展開，台灣燈會今年睽違16年再度於台南舉辦，今晚正式點燈，主燈「龍來台灣」在磅礴的樂聲中亮相，台灣黑熊、鯤島融光等特色花燈吸引民眾爭相搶拍。

台北燈節從17日起開展，展區橫跨西門站至北門站一帶，今天元宵節適逢休假日擠入滿滿人潮，不只主燈「城現光龍」搭配聲光秀吸睛，北門也成為燈節作品之一，透過光雕展演讓民眾看見不一樣的北門。新北燈會也湧入大批民眾賞燈，12公尺高的龍形主燈盤旋在空中，聲光效果十分震撼。中央社用圖輯帶讀者一起感受元宵節熱鬧氛圍。

台灣燈會

2024台灣燈會「高鐵燈區」24日晚間在台南正式啟燈，主燈「龍來台灣」為燈區最大亮點，現場湧入大批參觀人潮。中央社記者董俊志台南攝 113年2月24日

台灣燈會睽違16年重返台南舉行，今年共分兩大燈區，其中高鐵燈區24日元宵夜正式開展，繽紛多彩的燈飾照亮夜空，吸引民眾目光。中央社記者董俊志攝 113年2月24日

高鐵燈區湧入大量人潮，爭睹繽紛多彩的燈飾藝術。中央社記者董俊志攝 113年2月24日

2024台灣燈會在台南，適逢生肖龍年，以「龍耀台南」為主軸規劃了2大燈區，其中高鐵燈區24日元宵節晚間正式開幕，將展出至3月10日。中央社記者董俊志攝 113年2月24日

作品「山聚金龍，祥雲山間」旁滿是人潮。中央社記者董俊志攝 113年2月24日

台灣燈會睽違16年重回台南舉辦，今年主燈以「龍來台灣」以為主題，24日元宵節在高鐵燈區正式點燈，吸引大批民眾到場欣賞、搶拍。中央社記者董俊志攝 113年2月24日

「美麗之島」主題展區作品「鯤島融光」將「福爾摩沙：台灣」化身為「鯤島精靈」意象，守護寶島台灣。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

「一定成功」主題展區的燈飾藝術作品「福泰安康」吸引不少民眾圍觀搶拍。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

高鐵燈區23日晚間試燈，不少民眾提前到場欣賞美麗燈飾藝術。中央社記者董俊志攝 113年2月23日

台北燈節

2024台北燈節持續在台北西區熱烈展出中，24日適逢元宵節又是週休假日，晚間主燈前聚集大批人潮，開心觀賞精彩燈光秀。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

2024台北燈節「龍躍光城」正在西區熱烈展出中，展期將持續至3月3日，其中主燈「城現光龍」每晚上演精彩聲光秀，24日元宵節也吸引許多民眾圍觀搶拍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

北門展區光影投射展演吸引大批人潮前往欣賞。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

北門成燈節作品之一，透過各色光影變換，帶領民眾看見不一樣的北門。有民眾在光影投射時穿過北門前往另一側。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

2024台北燈節在西門町商圈熱鬧展出，24日元宵節當天也湧入不少參觀人潮，大小朋友望著繽紛的燈飾作品，忍不住伸出手。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

2024台北燈節持續展出中，24日元宵節當天晚間參觀人潮眾多，往來群眾穿梭在燈節作品「紅樓紀事」間，感受節慶熱鬧氛圍。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

位在中山堂旁的眾神花燈在開展時一度引發熱議，24日也吸引許多人潮參觀。中央社記者翁睿坤攝 113年2月24日

新北燈會

龍年主燈聲光秀上演時，民眾紛紛高舉手機搶拍留念，記錄絢麗吸睛的精彩展演。中央社記者王騰毅攝 113年2月24日

龍年主燈造型以大型巨龍盤旋空中，視覺效果相當震撼。中央社記者王騰毅攝 113年2月24日

歡喜慶元宵，2024新北燈會24日適逢週休假日，晚間湧入大批賞燈人潮，感受過節熱鬧氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年2月24日

2024新北燈會展期將持續至3月3日，24日元宵節當天更是湧入大批人潮，有家長帶著小朋友在燈籠海下感受過節氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年2月24日