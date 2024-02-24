林佳瑩創作台灣燈會主燈音樂 3分鐘讓龍活起來

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（中央社記者趙靜瑜台南24日電）2024台灣燈會高鐵燈區今天將正式亮燈，其中主展區22公尺高主燈「龍來台灣」主題音樂「龍耀樂章」，由屢獲國際大獎的林佳瑩譜寫。她以吹奏銅管宛如為主燈注入呼吸，用音樂讓主燈活起來。

林佳瑩今天接受中央社專訪時表示，這是她第一次創作國家慶典音樂，「對一個創作現代樂曲的作曲家來說，這個任務深具挑戰。」林佳瑩說她以2個月時間研究思考，最後以銅管、打擊樂、豎琴加上琵琶跟二胡，營造多層次的音樂效果。」林佳瑩說，她希望做到雅俗共賞，透過多層次的音樂讓民眾細細體會。

林佳瑩表示，「龍耀樂章」融合了東方與西方元素，「整首曲子希望創造氣韻的流動感，讓人宛如真龍出現。」林佳瑩說，龍本身就是一個神獸也很祥瑞，非常有靈氣但又很抽象的象徵，「雖然3分鐘音樂裡面有6個段落，但整體是一氣呵成，不是一段一段的，希望讓民眾整體感覺就像在欣賞一個藝術品。」

34歲的林佳瑩於2008年進入北藝大音樂系，主修理論作曲，師事楊聰賢；2012年負笈英國進入曼徹斯特大學攻讀作曲碩士，師事菲立普．葛朗吉（Philip Grange）。

多年來林佳瑩獲得包括義大利法魯利國際作曲比賽首獎、芬蘭西貝流士國際作曲大賽第3名，2018年拿到英國皇家愛樂協會作曲大獎，成為該協會設立逾2世紀、該獎項設立70年來首位台灣得主，被泰晤士報評為「才情顯赫」，作曲邀約持續不斷。

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林佳瑩表示，很感謝藝術總監張正傑的邀約，讓她可以在台灣參與這個盛會。林佳瑩說創作過程中大家都有自己對於音樂的想像，甚至很多人希望她能用民謠入樂，但林佳瑩拒絕，「民謠沒有不好，但對於我的創作來說，加入民謠只會俗不會雅，我希望做到雅俗共賞，相信這也是燈會找我的原因。」

「龍耀樂章」全長約3分多鐘，寫好之後先進錄音室錄音，參與的音樂家們事後都跟張正傑說，「寫得太難了！」指揮張尹芳說，雖然很難，「但民眾聽見的不會是音樂家們幕後有多辛苦，而是音樂有多好聽。」林佳瑩說，希望民眾觀賞主燈時，讓音樂與自己的聆樂經驗碰撞，一定會有獨特的體會。（編輯：陳政偉）1130224