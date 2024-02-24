台南鹽水蜂炮最高潮 大型炮城接力施放狂炸

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南鹽水蜂炮活動今晚進入施放最高峰，適逢週六假期，遊客人數明顯增加，街道擠滿人潮，多座大型指標性炮城陸續施放，搭配煙火在夜色中，畫面壯觀。

鹽水蜂炮活動昨天上午啟炮後，神轎隊伍分5條路線展開為期2天2夜平安遶境行程，今天路線多集中在鬧區，神轎隊伍下午回到武廟稍微休息後，晚間7時再度出發，附近路口擠滿遊客，多座造型特別、或蜂炮數量龐大的指標性炮城隨後陸續施放，蜂炮劃過夜空的尖銳聲響及煙火施放時的爆炸聲此起彼落。

每當有大型炮城被推到預定施放地點時，就有大批遊客聚集等候，施放時更引起驚呼，結束後拍手叫好聲不斷，四處充滿熱鬧景象。

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有鹽水在地居民告訴中央社記者，今年大型炮城數量較去年多，加上元宵節剛好是週六，遊客也明顯增多，喜愛刺激的人會穿著裝備，四處找尋準備施放的蜂炮城，在施放時上前體驗被炸射的快感，還有不少遊客直接到鹽水國中集中施放區等候，準備觀看武廟準備的主炮城施放。

鹽水武廟指出，因今年炮城數量較去年多，遶境時間可能會延長一些，預計在明天凌晨結束。（編輯：郭諭儒）1130224