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國際花燈來台展出 日本札幌鐘樓、拉麵點亮台灣燈會

2024/2/25 11:14（2/25 11:31 更新）
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元宵節到來，2024台灣燈會高鐵燈區24日晚間將在台南正式開幕，日本北海道札幌市也來台參加燈會，今年進駐的大型花燈主視覺匯集札幌歷史地標建築物、冰雪、拉麵、定山溪溫泉等特色形象。（札幌台灣代理公關公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月24日
元宵節到來，2024台灣燈會高鐵燈區24日晚間將在台南正式開幕，日本北海道札幌市也來台參加燈會，今年進駐的大型花燈主視覺匯集札幌歷史地標建築物、冰雪、拉麵、定山溪溫泉等特色形象。（札幌台灣代理公關公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月24日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）一年一度的台灣燈會昨晚登場，今年也有不少國際花燈來台展出，其中日本札幌以歷史地標建築物札幌鐘樓、冰雪等為主題，要讓參展民眾感受札幌魅力。

2024台灣燈會的高鐵燈區於2月24日到3月10日在高鐵台南站登場，今年主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都來台灣玩，2大燈區共展出300多件作品。

其中展區「國際共融」以「與世界做朋友」為主題，透過360度大屏幕展示裸視3D動畫，並結合5G雲端互動科技與多元燈飾媒材營造色彩繽紛的視覺盛宴，搭配周邊來自世界各地的國際邀展花燈，包括日本、韓國、印尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等，完整實現國際友好的理念。

日本札幌市發布新聞稿表示，今年札幌進駐的大型花燈主視覺匯集了札幌的歷史地標建築物札幌鐘樓、冰雪、拉麵、定山溪溫泉等形象，讓旅客在歡度元宵節的同時，也感受札幌魅力。

札幌市介紹，「札幌鐘樓」是喜歡歷史的人必去之地，木造的西式風格建築正式名稱為「舊札幌農學校演武場」，建於1878年，是北海道開拓時期的象徵，雙層的建築原是作為札幌農學校（現北海道大學）軍事訓練、入學儀式、畢業典禮等活動之用而建造。（編輯：張雅淨）1130225

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