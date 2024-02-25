台灣燈會高鐵燈區首日塞 南市府籲多用假日停車場

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）2024台灣燈會高鐵燈區昨晚正式啟燈，大量參觀人潮導致停車場壅塞，台南市政府鼓勵遊客利用燈區外圍的萬國通路假日停車場，今天前往停放並轉乘接駁車，可獲贈小龍包提燈。

台南市政府新聞稿指出，昨天高鐵燈區主燈啓燈湧入大量人潮，下午3時30分起車潮陸續進入停車場（H1），面積約26公頃停車場，在昨晚6時50分左右滿場暫時管制進入，車輛改引導從高發三路右轉歸仁十三路開放路邊停車，周邊道路行車秩序大致順暢。

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台南市政府指出，設在燈區外圍的萬國通路假日停車場約有700餘席，加上周邊路邊停車場使用率僅約3成，為鼓勵自行開車民眾使用，今天前往停放並轉乘免費接駁車到燈區，上車時可獲贈燈會專屬小龍包提燈1個，限量1000個，送完為止。

台南市政府說明，萬國通路觀光工廠停車場位於台86線快速道路大潭交流道下的中正南路上，停車後再搭乘紫線免費接駁車，可省去進入燈區路程，離場時又可迅速接上台86線快速道路，是避開車潮最方便快速選擇，並建議民眾多利用大眾運輸工具。（編輯：黃世雅）1130225