新北燈會元宵節遇週末 單日逾65萬參觀人次

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（中央社記者楊侃儒新北市25日電）2024新北燈會展期至3月3日止，新北市民政局表示，昨日週六元宵節湧入逾65萬人次，預估23至25日參觀人次將逾130萬人次，呼籲民眾搭乘大眾運輸，或多利用平日下班時間賞燈。

民政局今天發布新聞稿指出，節目主持人胡瓜、張柏謙下午在燈會現場錄益智節目與民眾同歡，3月3日還有國際級傳統文化展演「TSD鐵四帝文化藝術創意團隊」演出。

2024新北燈會期間，民政局表示，每晚有各式演出，包括先嗇宮民族管弦樂團、身聲劇場、弗莎巴西打擊樂團，以及好想兔人偶見面會、小朋友最愛的MOMO與點心家族帶動跳、海波兒童劇團、好玩的劇團人魚公主奇遇記等，邀請親子踏青兼放電。

民政局推薦民眾下午可先至主燈區、你龍我龍區、新北龍賀區、其樂龍龍區的燈組掃描QR code玩遊戲，完成每個遊戲的挑戰，就能獲得美食區抵用券各新台幣10元，享用美食後，再散步回燈區觀賞主燈秀及大片燈海。

另外，鴻運龍來燈區，三重先嗇宮、三重義天宮（無文創品兌換）、竹林山觀音寺、板橋北極宮、樹林濟安宮的燈組都有新年運勢求籤行動條碼（QR Code），民眾可透過手機掃描抽出新年運勢籤詩。

民政局指出，民眾可將抽籤結果畫面截圖，再為自己安排宮廟輕旅行，前往上述宮廟參拜時，向工作人員出示截圖畫面，即可兌換神明加持的宗教祈福小物，數量有限，送完為止。

2024新北燈會自2月16日起至3月3日止，共17天。民政局長林耀長表示，燈會開幕至今已累計近200萬人次參觀，市府皆有駐點人員，隨時掌握現場燈組、設施、環境清潔狀況，確保民眾賞燈安全。（編輯：戴光育）1130225