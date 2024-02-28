燈會湧人潮造成垃圾問題 竹北市公所：加強清潔

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）有新竹縣竹北市民表示，市公所從2月16日辦燈會開幕至今，吸引人潮參觀，但因攤商與人潮也造成塞車、垃圾等問題。公所說，會加強清潔，也會改善交通噪音等。

有竹北市民向中央社記者表示，竹北市公所在2月16日辦燈會活動至今，吸引人潮前往，燈會內容豐富且精彩，地方住戶歡迎遊客來遊玩，但也因人潮眾多，造成垃圾、噪音及塞車等問題，盼能加強配套措施與改善。

他說，燈會舉辦於水圳森林公園，他在白天經過此公園時，還發現攤販的垃圾與雜物隨意亂放，且在排水溝蓋上還有黑色油漬及臭味，希望能全面改善。

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竹北市公所向中央社記者說，燈會活動期間都有要求承辦廠商需注意環境整潔等問題，26日也針對環境加強清潔，包含清洗地板及清掃落葉，後續規劃於3月3日燈會結束後，會嚴格執行清潔及場地復原等相關作業。

市公所指出，有關交通問題，未來將視活動性質以增加人力配置或委請新竹縣交通隊協助交管事宜，也會加強相關配套措施，為附近住戶生活環境把關。（編輯：李錫璋）1130228