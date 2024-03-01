台灣燈會自駕車體驗人次破千 限時活動送好禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府在台灣燈會高鐵燈區推出自動駕駛實驗車試乘體驗服務，2月25日至今吸引超過1000人次搭乘，今天起至3日加碼限時活動，遊客打卡可再抽限量好禮。

台南市經濟發展局新聞稿指出，台灣燈會自駕車體驗廣獲好評，就連平常日也排隊爆滿，每天幾乎都加開班次，平均每天約有200人搭乘，至今累積超過1000人次，預計10日收班前可望突破3000人次。

負責燈會自駕車體驗營運的勤崴國際副總經理林映帆表示，自駕車運作順利且試乘人潮超越預期，有民眾搭乘後說，靈敏度超越想像，乘客還來不及看到有行人穿越，車上的光學雷達就已先發現並停車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經發局指出，為滿足民眾與自駕車合照需求，今天起至3日舉辦高鐵燈區限時活動，到台南市經濟發展局臉書（https://www.facebook.com/economicoffical）按讚，就可獲得精美小禮物，燈會結束後抽出3名幸運兒獲得自駕車造型USB。

經發局表示，今天至3日連續3天，每日中午12時、下午2時、下午4時等3個時段，在大台南會展中心南側NET ZERO TAINAN玻璃屋前，舉辦有獎徵答活動，回答有關自駕車問題，就可獲得限量贈品。（編輯：郭諭儒）1130301