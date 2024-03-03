台灣燈會假日湧車潮 南市府籲多用外圍停車場

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）2024台灣燈會在台南展期至10日止，台南市政府統計至昨晚為止，安平及高鐵燈區累計遊客逾千萬人次，假日晚間6時至8時為尖峰期，建議民眾多多利用大眾運具及外圍停車場。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台灣燈會高鐵燈區面積26公頃大停車場（H1），會依據進出場車流型態，由交通局機動調整進入口車道數，進場及離場尖峰最多都能有4車道，大幅減少在場內等候時間，但因假日車潮太多，停車場近6000席車位仍然有限，大約傍晚6時就接近滿場。

市府指出，假日期間下午6時到8時參觀尖峰期，現場會機動強制引導入口方向或短暫關閉入口，等候車流往外引導至歸仁十三路開放路邊停車，避免造成周邊交通癱瘓。

市府建議，預定在假日晚間6時至8時前往賞燈民眾，可選擇搭乘高鐵、台鐵、H31市府快線或62平實快線接駁車；開車遊客可直接開往外圍萬國通路假日停車場停放，再轉搭紫線接駁車。

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市府指出，今天與8日下午4時後不僅可免費停放萬國通路停車場，轉乘紫線免費接駁車前往燈區，上車時還可獲贈燈會專屬小龍包提燈1個，每天限量500個，閉幕前週末（9日、10日）每天限量1000個，送完為止。

市府強調，自行開車遊客若仍選擇停H1停車場，尖峰期最長約須排隊20至30分鐘才能接近停車場入口，車多時甚至還可能因暫時無法進入而掃興，可事先暸解相關資訊並妥善規劃。（編輯：陳仁華）1130303