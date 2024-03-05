竹北燈節吸引逾42萬人次造訪 盼未來成文化活動

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）2024竹北燈節於3日落幕，竹北市公所今天說，半個月展期共吸引超過42萬人次造訪，對於明年燈會規劃將續以科技為主題，並融入城市美學等，盼讓燈節成為具指標性的文化活動。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，2024竹北燈節於2月16日水圳公園登場，以「未來世界」為主題打造6大燈區，燈節於3月3日落幕，為期半個多月已突破42萬人次，為竹北燈節畫下完美句點。

他說，這次燈會創造燈節聲量，也打開竹北能見度，再加上燈區就在新竹高鐵站1號出口，能順著光環境步行約3分鐘即可抵達，吸引許多鄰近縣市民眾到訪。

鄭朝方表示，這是他上任後首次親自監督的燈節，而為打造明年的竹北燈會，也前往台南考察台灣燈會，汲取經驗及各項運作細節等措施。

他表示，目前初步規劃明年竹北燈節將持續以科技為主題，融入城市美學等，盼再帶給民眾新的驚喜感，也要讓竹北燈節成為具指標性的文化活動，也讓竹北市民感到榮耀。（編輯：方沛清）1130305