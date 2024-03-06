台灣燈會最後週末估湧遊客 高鐵燈區增設停車場

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）2024台灣燈會展期將於10日結束，台南市政府預估最後週末假日是賞燈人潮高峰，協調陽明交通大學台南校區開放部分空間供高鐵燈區遊客停車，並加碼送小提燈鼓勵搭乘接駁車。

台南市交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，本次台灣燈會已突破千萬人次參觀，市府團隊針對民眾反饋意見滾動調整措施，因應需求新增停車空間，但近來大量車潮湧入高鐵燈區，周邊停車位有限，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。

王銘德指出，預期最後一週週末假日將有更大量車潮，台南市長黃偉哲指示交通局與陽明交大協調，利用週六、日學校未上課期間，開放校園空間供遊客停車，感謝陽明交大配合，官學協力讓遊客更便利。

王銘德表示，交通局針對假日大量車輛進出H1停車場問題，以人員引導、號誌調配與進出口道路分流等加速進離場，陽明交通大學將於9日、10日開放臨歸仁十三路的台南校區致遠樓旁停車空間，共可提供約200席小客車停車位，交通局搭配停車場開放時段，配置復康巴士服務行動不便或年長旅客。

王銘德說，高鐵燈區H1臨時停車場格位數量有限，假日期間約傍晚6時至7時即近滿場，尖峰時段建議可前往外圍停車場萬國通路停車場停放，再轉搭紫線免費接駁車進入燈區。

王銘德指出，為鼓勵賞燈民眾使用公共運輸，市府準備1萬個小龍包提燈加碼送，8、9、10日每天下午4時開始，搭3條接駁車前往高鐵燈區（紅線平實快線、棕線市府快線、紫線萬國通路停車場線）下車時旅客可以領取小龍包提燈，每天限量發完為止。（編輯：郭諭儒）1130306