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台灣燈會破千萬人次 台鐵沙崙線搭乘增逾25%

2024/3/10 09:56
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（中央社記者余曉涵台北10日電）2024台灣燈會今天是最後一天，參觀人數早就突破千萬人次；根據台鐵統計，沙崙線從2月4日到3月9日搭乘人次累積超過370萬人次，較去年同期增逾25%。

2024台灣燈會展期將在今天結束，參觀人數突破千萬人次，也帶動台鐵旅客運量，創歷史新高。

台鐵公司發布新聞稿表示，為加強服務旅客，自2月4日開燈，即規劃台南車站作為旅客轉運樞紐，投入全部運能，加開列車超過230列次，投入支援人力超過630人次。

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根據台鐵統計，2月4日至3月9日，沙崙線（善化=台南=沙崙）搭乘人次已逾370萬，比去年同期增加80萬人次，增加比例超過25%；另外，沙崙站進出人次更累積達44萬人次，較去年同期增加21萬人次。

另外，台鐵指出，因應白沙屯拱天宮媽祖進香活動，3月17、25及26日（3天）共增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛104列次（原4車編組改為8車編組），以及3月17、18、25及26日（4天）共加開海線區間（快）車44列次，歡迎民眾多加利用。（編輯：陳仁華）1130310

#台灣
#台鐵公司
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