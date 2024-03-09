寶可夢、台灣燈會及蘭展 國內外遊客擠爆台南

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（中央社記者張榮祥台南9日電）Pokémon GO City Safari活動今天在台南登場，又逢台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展最後1個週末，國內外遊客擠爆，人手1機，在老街窄巷漫步，不同語言不經意就飄進耳中。

台南居民今天出門，明顯感覺和平常假日、連假更不一樣，幾乎到處都是人，車水馬龍，尤其是舊城區知名古蹟景點、百貨、文化園區及周遭幹道，擠滿國內外遊客，不少人低頭看著手機，被問都多說「來抓寶」。

原來，Pokémon GO City Safari活動今天起連續2天在台南登場，此次找來通常在美國紐約出現的寶可夢「爆炸頭水牛」及僅在Pokémon GO City Safari現身的「坐騎小羊」，讓全球玩家趨之若鶩，很多人戴著「皮卡丘」遮陽帽漫步街頭。

一輛駛經台南市美術館2館旁的計程車，車尾吊著「皮卡丘」飾物。另有1輛機車同乘1家3口，後座媽媽和小朋友一直低頭滑手機，負責騎乘的爸爸停等紅綠燈時，也忍不住看一下車頭手機架上的畫面。

台南市政府資料顯示，台灣首次與Niantic公司合作推出30條「官方路線」，包含台南都會區21條路線及溪北地區9條路線。玩家在「抓寶」之餘，也可體驗台南風情美景。

此外，2024台灣燈會、台灣國際蘭展及世界蘭展都在明天落幕，今天是最後1個週末，許多玩家也利用連休2天賞燈及賞蘭，1名遊客告訴中央社記者，再不看就來不及了。

第7屆台南彩虹遊行「有閒來坐」也在中西區忠義路舉辦，局部路段封路，有些外國遊客綁著彩虹布條響應，事後再到附近林百貨、孔廟園區閒逛購物，舊城區居民說，今天的台南真是熱鬧極了。（編輯：謝雅竹）1130309