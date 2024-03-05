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台灣燈會展期近尾聲 台南推雙層巴士賞燈限定路線

2024/3/5 18:14
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）2024台灣燈會在台南展期即將於10日結束，台南市政府推出搭乘雙層巴士遊台灣燈會，於9日、10日加碼為雙燈區限定路線，帶遊客到兩個燈區，以最佳角度體驗各項展演。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，台南市旅行商業同業公會與府城客運合作響應台灣燈會，於上週末推出搭乘雙層巴士遊安平燈區、觀賞空中展演，獨特觀賞視角獲遊客好評，9日及10日的最後黃金週末特別加碼推出雙燈區限定路線。

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林國華指出，路線行程先至高鐵燈區欣賞豐富花燈、參加「龍來台灣」主燈點燈，再到安平燈區體驗各式藝術燈光裝置，還可以在雙層巴士上觀賞空中展演，以最佳角度體驗結合無人機、煙火、雷射及燈光秀高規格聲光饗宴。

他說，「2024台灣燈會在台南」自2月3日安平燈區開展、2月24日高鐵燈區啟燈以來，好評不斷，已吸引超過千萬人次遊客，豐富燈藝作品配合精采活動讓不少民眾一再造訪，呼籲尚未參觀民眾把握最後一週賞燈機會。（編輯：陳政偉）1130305

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