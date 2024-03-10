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2024台灣燈會閉幕 交棒下屆主辦城市桃園

2024/3/10 22:59（3/10 23:11 更新）
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2024台灣燈會10日晚間順利落幕，台南市長黃偉哲（前右）在閉幕儀式中將象徵主辦權的「台灣燈會」燈籠，交給下屆主辦城市桃園市副市長蘇俊賓（前左）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月10日
2024台灣燈會10日晚間順利落幕，台南市長黃偉哲（前右）在閉幕儀式中將象徵主辦權的「台灣燈會」燈籠，交給下屆主辦城市桃園市副市長蘇俊賓（前左）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）2024台灣燈會在台南今晚閉幕，主燈「龍來台灣」最後一次展演劃下圓滿句點，36天展期吸引突破1500萬人次到訪，台南市長黃偉哲在閉幕儀式將象徵主辦權的「台灣燈會」燈籠，交給下屆主辦城市桃園市副市長蘇俊賓。

位於高鐵燈區的主燈「龍來台灣」，震撼動人聲光秀在燈會期間吸引遊客目光，今晚閉幕典禮前，還搭配主舞台演出長達4個多小時多項節目，由朱宗慶打擊樂團開場，用震撼人心音樂帶給觀眾生生不息的感動，至晚間10時正式熄燈，為燈會畫下完美句點。

黃偉哲致詞表示，在眾人一片叫好聲當中，2024台灣燈會走入尾聲，36天展期累計突破1500萬人次到訪，為台南寫下新紀錄。

黃偉哲表示，感謝所有參與者共同造就耀眼燈會盛典，中央與市府團隊工作夥伴、民間企業、公協會團體、志工、義交義消與策展團隊，齊心協力把最棒內容呈現在國人面前，這份榮耀屬於所有台南人。

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他說，這次燈會由兩大燈區互相輝映，並整合在地燈節遍地開花，同時與「台灣國際蘭展」及「世界蘭展」搭配，帶動「白天賞蘭花，晚上看燈花」熱潮，此外，還結合Hololive及Pokemon GO City等知名國際活動，帶動地方經濟產值。

台南市政府提供資料指出，透過本屆台灣燈會，讓國人更認識台南以及台灣歷史，同時讓到訪的國外遊客看見台灣旺盛文化生命力。今日現場許多民眾在熄燈前依依不捨，把握機會瘋狂拍照，盼留下最美好的台灣燈會印象。（編輯：陳清芳）1130310

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