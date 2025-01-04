花蓮太平洋燈會 1/17起日出大道登場

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣府將於17日起舉行太平洋燈會，以百花齊放、繁花盛開等意象，超過100朵大花卉燈飾，象徵花蓮歷經地震後綻放生命力，今年首度移師花蓮日出大道，希望活化周邊商圈。

花蓮縣府觀光處指出，太平洋燈會將突破傳統，打造多種科技燈飾，主燈「花好月圓」以現代科技與藝術結合、「百花齊放」以100朵巨型花朵為亮點、「希望之牆」由24所學校學生共同創作的彩繪燈籠牆及「未來之光」以光影結合環境，呈現時空隧道。

觀光處指出，燈會自17日至2月16日，除了主會場，13鄉鎮市主要道路，也將於17日同步點亮近2萬盞大紅燈籠，迎接返鄉遊子及國內外旅客。

觀光處長余明勲說，往年燈會都在太平洋公園舉行，這次移到東大門夜市旁的日出大道，希望活化附近商圈，讓商家更熱絡，也會跟在地產業合作，推出優惠方案。

對於外界擔心日出大道空間不足，大量車潮恐造成交通亂象。余明勲表示，會盤點周邊停車空間、交通動線，標示交通指引，鼓勵民眾步行到會場。（編輯：謝雅竹）1140104