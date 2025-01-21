台灣燈會在桃園 12條特色遊程及限定商品亮相

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）2025台灣燈會將於桃園盛大展開，除了主題燈區展演，桃園市政府結合在地特色，在燈會期間推出12條個性化遊程及12款桃園限定文創商品，邀民眾感受桃園獨特文化與創意交融之美。

桃園市長張善政今天出席「2025台灣燈會在桃園-亮點展演暨遊程與文創商品記者會」表示，台灣燈會睽違9年重返桃園，今年採雙展區，分為主燈展演場（A18 高鐵桃園站）與光的遊戲場（A19 桃園體育園區站），首次將燈會帶進球場，結合棒球元素與台灣海洋文化，設計巨大的球形燈飾，打造獨一無二的燈光效果。

張善政指出，今年的燈會將展現桃園多元的文化特色，設計了13組主題燈飾，融合客家、閩南、原住民與新住民的文化元素，用光影述說桃園的故事，透過燈飾展現桃園的文化融合之美，帶來耳目一新的燈光視覺盛宴。

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桃園市政府精選規劃12條個性化遊程，其中6條是親子遊程，結合共融式兒童遊戲場、桃園市兒童美術館，或透過火車、公車與自行車，於城市中欣賞梯田生態之美，加上燈會繽紛的光影盛宴，要帶給民眾難忘回憶。

2月12日至22日期間桃市府以「一日一主秀」，展現在地人文、民俗節慶及多元族群的文化特色，更呼應「光聚千塘串桃園」的主題，推出12款燈會吉祥物客製化文創商品，規劃5條免費活動接駁車路線，自2月11日（贈燈日）至23日燈會落幕提供接駁服務。（編輯：陳清芳）1140121