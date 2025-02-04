台中豐原3大燈區 葫蘆雪人燈飾閃亮至元宵

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市水利局在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」3大區域布置燈飾，有福祿葫蘆、大雪人等特色造型，自去年12月一路閃亮至今年元宵節後，點亮城市夜空。

為讓民眾在新春期間感受絢爛的視覺饗宴並順遊豐原周邊景點，台中市水利局在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」3大區域精心布置各式燈飾，水利局今天透過新聞稿指出，燈飾主要集中在河岸空間，展現水利建設與水環境改善成果。

水利局指出，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵大甲溪清澈水源不絕地滋養台中。軟埤仔溪在葫蘆墩公園第3區以「日光廊道」作為迎賓入口，以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美。

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葫蘆墩公園第4區還設有一座高達4米的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著4座小雪人，周圍點綴著五彩繽紛的禮物、冰晶雪花和美麗蝴蝶結，營造出溫馨又歡樂的氛圍。此外，陽明市政大樓周圍布設金黃色光環境氛圍，融合雪花及麋鹿元素，可在閃耀光環境中散步運動。

水利局說明，燈飾展至2月17日。葫蘆墩圳亮燈時間為每日下午5時至晚上10時30分；軟埤仔溪為週一至週四下午5時30分至晚上10時，週五至週日則延長至晚上10時30分，陽明大樓周邊光環境亮燈時間為每天下午5時30分至晚上10時30分。（編輯：謝雅竹）1140204