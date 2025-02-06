加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度
首頁 / 生活
元宵燈會
新聞專題
元宵燈會1/129
首頁 / 生活

台灣燈會在桃園7日試營運 巨型卡比獸、棒球吸睛[影]

2025/2/6 16:44（2/6 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台灣燈會在桃園將登場，展區「光的遊戲場」包含了5大燈區，其中「光臨千塘國」中有全球最大、高達12公尺的超大「卡比獸」，悠哉坐在青塘園草坪上等待遊客到訪。中央社記者葉臻攝 114年2月6日
2025台灣燈會在桃園將登場，展區「光的遊戲場」包含了5大燈區，其中「光臨千塘國」中有全球最大、高達12公尺的超大「卡比獸」，悠哉坐在青塘園草坪上等待遊客到訪。中央社記者葉臻攝 114年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）2025台灣燈會時隔9年重返桃園主辦，雙展區中的「光的遊戲場」明天起試營運，展區包含5大燈區，有全球最大的卡比獸、巨型皮卡丘及位於樂天棒球場的巨型棒球將成展區焦點。

2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，有雙展區。位於桃園機場捷運A19站的展區「光的遊戲場」將從明天起試營運，位於A18站的展區「主燈展演場」將在12日正式開展，全區活動至23日閉幕。

桃園市政府指出，「光的遊戲場」規劃5大燈區，分別是「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」及「福光滿意讚」。

其中，「光臨千塘國」中有全球最大、12公尺高的巨型卡比獸，是全場焦點，另外還有6公尺高的巨大皮卡丘及專屬桃園的怪獸「桃獸」，燈區充滿可愛氛圍。

位於樂天棒球場的「活力發光站」是把棒球意象與海洋特色結合，球場中心的巨大棒球除了靜態展示，也結合光雕技術，模擬棒球的旋轉與運動，捕捉比賽中的瞬間動作。

google news透過 Google News追蹤中央社

「青春光劇場」位於原世界客家博覽會轉運站，全場宛如蒞臨馬戲世界般充滿驚喜與歡樂，燈區內有多項互動遊戲，例如「青蛙在打呼」的裝置作品，能讓民眾在類似跳跳床的巨型花瓣上感受彈跳的樂趣。

桃園市政府表示，今年燈會整體表演節目超過80組，12日下午1時30分在A18站高鐵站前路也將有19個表演團體同時進行踩街遊行，更多活動詳細資訊可參考「2025台灣燈會在桃園」官方網站。（編輯：戴光育）1140206

#台灣
#台灣燈會
2025台灣燈會在桃園，展區「光的遊戲場」7日起率先試營運，其中燈區「光臨千塘國」中有6公尺高的皮卡丘燈組，十分吸睛。中央社記者葉臻攝 114年2月6日
2025台灣燈會在桃園，展區「光的遊戲場」7日起率先試營運，其中燈區「光臨千塘國」中有6公尺高的皮卡丘燈組，十分吸睛。中央社記者葉臻攝 114年2月6日
2025台灣燈會在桃園，7日起試營運的展場「光的遊戲場」共包含5大燈區，其中「活力發光站」將棒球意象與海洋特色結合，位於球場中心的巨大棒球裝置「光耀之球」相當搶鏡。中央社記者葉臻攝 114年2月6日
2025台灣燈會在桃園，7日起試營運的展場「光的遊戲場」共包含5大燈區，其中「活力發光站」將棒球意象與海洋特色結合，位於球場中心的巨大棒球裝置「光耀之球」相當搶鏡。中央社記者葉臻攝 114年2月6日
延伸閱讀
台灣燈會在桃園 市府推寶可夢提燈下載APP免費領自嘲中台灣燈會主燈「醜水」 盧秀燕：逆勢行銷埔里森林逐燈祭 1.8公里燈區營造29特色光點台北燈節登場 印度花燈秀出團結雕像、月球3號
元宵燈會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中豐原3大燈區 葫蘆雪人燈飾閃亮至元宵
19
更多編輯台推薦新聞：