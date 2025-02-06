台灣燈會在桃園7日試營運 巨型卡比獸、棒球吸睛[影]

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（中央社記者葉臻桃園6日電）2025台灣燈會時隔9年重返桃園主辦，雙展區中的「光的遊戲場」明天起試營運，展區包含5大燈區，有全球最大的卡比獸、巨型皮卡丘及位於樂天棒球場的巨型棒球將成展區焦點。

2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，有雙展區。位於桃園機場捷運A19站的展區「光的遊戲場」將從明天起試營運，位於A18站的展區「主燈展演場」將在12日正式開展，全區活動至23日閉幕。

桃園市政府指出，「光的遊戲場」規劃5大燈區，分別是「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」及「福光滿意讚」。

其中，「光臨千塘國」中有全球最大、12公尺高的巨型卡比獸，是全場焦點，另外還有6公尺高的巨大皮卡丘及專屬桃園的怪獸「桃獸」，燈區充滿可愛氛圍。

位於樂天棒球場的「活力發光站」是把棒球意象與海洋特色結合，球場中心的巨大棒球除了靜態展示，也結合光雕技術，模擬棒球的旋轉與運動，捕捉比賽中的瞬間動作。

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「青春光劇場」位於原世界客家博覽會轉運站，全場宛如蒞臨馬戲世界般充滿驚喜與歡樂，燈區內有多項互動遊戲，例如「青蛙在打呼」的裝置作品，能讓民眾在類似跳跳床的巨型花瓣上感受彈跳的樂趣。

桃園市政府表示，今年燈會整體表演節目超過80組，12日下午1時30分在A18站高鐵站前路也將有19個表演團體同時進行踩街遊行，更多活動詳細資訊可參考「2025台灣燈會在桃園」官方網站。（編輯：戴光育）1140206

2025台灣燈會在桃園，展區「光的遊戲場」7日起率先試營運，其中燈區「光臨千塘國」中有6公尺高的皮卡丘燈組，十分吸睛。中央社記者葉臻攝 114年2月6日